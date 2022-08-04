ВС РФ двумя ударами уничтожили свыше 500 украинских боевиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, ракеты, военные действия, истребитель, ввс
ВКС РФ ударили по позициям ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ двумя ударами ликвидировала более 500 украинских боевиков в Константиновке и в районе Харькова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130-ти военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», — сообщили в Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.

Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине.
Подпишитесь на наш дайджест!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Армия РФ двумя ударами ликвидировала более 500 украинских боевиков в Константиновке и в районе Харькова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130-ти военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», — сообщили в Минобороны. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...