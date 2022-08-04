ВС РФ двумя ударами уничтожили свыше 500 украинских боевиков

Армия РФ двумя ударами ликвидировала более 500 украинских боевиков в Константиновке и в районе Харькова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130-ти военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», — сообщили в Минобороны.
24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.
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Армия РФ двумя ударами ликвидировала более 500 украинских боевиков в Константиновке и в районе Харькова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130-ти военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», — сообщили в Минобороны. 24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.