ВС РФ двумя ударами уничтожили свыше 500 украинских боевиков

ВКС РФ ударили по позициям ВСУ Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Армия РФ двумя ударами ликвидировала более 500 украинских боевиков в Константиновке и в районе Харькова. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«В результате ударов высокоточным оружием Воздушно-космических сил по позициям 92-й механизированной бригады в районе города Харьков уничтожено до 130-ти военнослужащих и 13 единиц бронетехники. В районе населенного пункта Константиновка Донецкой Народной Республики поражен временный пункт дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады. Ликвидировано до 400 военнослужащих ВСУ и 20 единиц военной техники», — сообщили в Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин отдал приказ о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства заявил, что ее основная задача — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. По словам Путина, России не оставили шансов решить конфликт мирным путем.