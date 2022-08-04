Авиация из Екатеринбурга и Тюмени поможет спасти ХМАО от пожаров

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За сутки на пожары вертолеты сбрасывают до 10 тонн воды Фото:
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Лесные пожары в России

На тушении лесных пожаров в ХМАО привлечена авиация и дополнительные противопожарные силы из Екатеринбурга, Тюмени и других регионов. Об этом сообщил первый заместитель директора депнедра и природных ресурсов Югры Егор Збродов.

«Сегодня в плане 22 воздушных судна. Из них 15 самолетов и 7 вертолетов, притом два вертолета с водосливным устройством. За сутки уже произведено 26 сливов 10 тонн воды. В плане осмотр новых 23 термоточек. В соответствии с планом межрегионального маневрирования, на территорию Югры привлечено дополнительно 102 человека парашютно-десантной службы. Прибыли работники Тюменской авиабазы, Уральской авиабазы (находится в Екатеринбурге — прим. URA.RU). Ожидаем прибытия сотрудников из Красноярского края», — сказал Збродов. Информация опубликована в telegram-канале правительства ХМАО «Югра официально».

Региональное управление МЧС рекомендует жителям Югры избегать нахождения на открытом воздухе в местах задымления, обратить внимание на самочувствие детей и пожилых людей, хронических больных. По возможности, использовать маски и респираторы.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров, а несколько населенных пунктов окутал дым. Сейчас гарью затягивает Ханты-Мансийск.

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На тушении лесных пожаров в ХМАО привлечена авиация и дополнительные противопожарные силы из Екатеринбурга, Тюмени и других регионов. Об этом сообщил первый заместитель директора депнедра и природных ресурсов Югры Егор Збродов. «Сегодня в плане 22 воздушных судна. Из них 15 самолетов и 7 вертолетов, притом два вертолета с водосливным устройством. За сутки уже произведено 26 сливов 10 тонн воды. В плане осмотр новых 23 термоточек. В соответствии с планом межрегионального маневрирования, на территорию Югры привлечено дополнительно 102 человека парашютно-десантной службы. Прибыли работники Тюменской авиабазы, Уральской авиабазы (находится в Екатеринбурге — прим. URA.RU). Ожидаем прибытия сотрудников из Красноярского края», — сказал Збродов. Информация опубликована в telegram-канале правительства ХМАО «Югра официально». Региональное управление МЧС рекомендует жителям Югры избегать нахождения на открытом воздухе в местах задымления, обратить внимание на самочувствие детей и пожилых людей, хронических больных. По возможности, использовать маски и респираторы. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО зарегистрировано 49 лесных пожаров на площади более 22 тысяч гектаров, а несколько населенных пунктов окутал дым. Сейчас гарью затягивает Ханты-Мансийск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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