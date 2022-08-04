Квартиру екатеринбуржцев затопило фекалиями

Фекалиями затопило ванну и раковину свердловчан Фото: Александр Константинов © URA.RU

В квартире на улице Азина, 57 в Екатеринбурге жильцов затопило канализационными водами из-за засора трубы. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

«Унитаз, ванна и пол в фекалиях! Вызвала сантехников. Как оказалось, в подвале труба засорена стройматериалами», — приводит газета «Комсомольская правда» слова жильцов квартиры. Они предположили, что вина лежит на соседях сверху, которые делали ремонт в своей квартире и, предположительно, неправильно избавлялись от мусора.

Жильцы рассказали, что сантехники уже избавились от засора, но точные причины его возникновения пока не выяснили. URA.RU обратилось за комментарием в ЕМУП «СУЭРЖ», обслуживающее дом. Оперативный комментарий на момент публикации получить не удалось.

Ранее в Свердловской области сообщили о «реке» фекалий, которая стекала в водоем. Очевидцы предполагали, что причиной стали проблемы с канализацией.