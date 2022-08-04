У личного проекта Куйвашева в Екатеринбурге сменился руководитель

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Комитет по экономической политике. Курган, депутат, чиновник, отставка, портфель, заседание думы
Новый директор лесопарка назначен 25 июля Фото:

Новым директором ГБУ «Шарташский лесной парк» в Екатеринбурге стал Сергей Бондарев. Об этом URA.RU сообщил он сам.

«Я стал директором лесопарка с 25 июля», — сообщил Бондарев, отметив, что еще находится в процессе ознакомления с тонкостями работы. До него директором лесопарка был Эдуард Минникеев — он пробыл на должности с марта, а в июле уже покинул свой пост.

Дольше всех возглавлял управление лесопарком Артур Зиганшин, который возглавил комитет мэрии по экологии. Он руководил проектом с 2018 года — после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал благоустроить территорию вокруг озера Шарташ, создав в нем зону для велопрогулок. Парк, который считают личным проектом губернатора, начали строить после 2017 года.

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Новым директором ГБУ «Шарташский лесной парк» в Екатеринбурге стал Сергей Бондарев. Об этом URA.RU сообщил он сам. «Я стал директором лесопарка с 25 июля», — сообщил Бондарев, отметив, что еще находится в процессе ознакомления с тонкостями работы. До него директором лесопарка был Эдуард Минникеев — он пробыл на должности с марта, а в июле уже покинул свой пост. Дольше всех возглавлял управление лесопарком Артур Зиганшин, который возглавил комитет мэрии по экологии. Он руководил проектом с 2018 года — после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал благоустроить территорию вокруг озера Шарташ, создав в нем зону для велопрогулок. Парк, который считают личным проектом губернатора, начали строить после 2017 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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