У личного проекта Куйвашева в Екатеринбурге сменился руководитель

Новый директор лесопарка назначен 25 июля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новым директором ГБУ «Шарташский лесной парк» в Екатеринбурге стал Сергей Бондарев. Об этом URA.RU сообщил он сам.

«Я стал директором лесопарка с 25 июля», — сообщил Бондарев, отметив, что еще находится в процессе ознакомления с тонкостями работы. До него директором лесопарка был Эдуард Минникеев — он пробыл на должности с марта, а в июле уже покинул свой пост.

Дольше всех возглавлял управление лесопарком Артур Зиганшин, который возглавил комитет мэрии по экологии. Он руководил проектом с 2018 года — после того, как губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал благоустроить территорию вокруг озера Шарташ, создав в нем зону для велопрогулок. Парк, который считают личным проектом губернатора, начали строить после 2017 года.