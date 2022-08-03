Пенсионеры Челябинской области получат праздничные выплаты

Челябинские пенсионеры получат единовременные выплаты, приуроченные ко Дню пожилого человека. Как сообщает пресс-служба министерства социальных отношений региона, размер выплаты составит 700 рублей.
«Выплаты ко Дню пожилого человека южноуральские пенсионеры начнут получать в августе. Размер выплаты — 700 рублей. Средства поступят более 850 тысячам южноуральцев — тем, кто на 1 октября 2022 года достигнет возраста 55 лет (для женщин) и 60 лет (для мужчин) и получает пенсию (независимо от ее вида)», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсоца.
В министерстве добавили, что на выплату из регионального бюджета направлено 677 млн рублей. Получить деньги можно на почте, либо попросить зачислить их на банковский счет.
Ранее сообщалось, что с августа работающим пенсионерам произведут перерасчет страховой пенсии. Ее размер будет зависеть от суммы страховых взносов, которые были уплачены работодателем в прошлом году.
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