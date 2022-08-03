03 августа 2022

Курганца отправили под домашний арест после смертельного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы ГУ МЧС. Курган, домашний арест, браслет фсин, браслет арестанта
Курганца, пытавшегося скрыться после смертельного ДТП, отправили под домашний арест Фото:

Курганского водителя, подозреваемого в смерти пешехода в селе Садовое Кетовского района, отправили до суда под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД.

«Следователь выходила с ходатайством о заключении под стражу. По решению суда водитель отправлен под домашний арест», — отмечают в ведомстве. Заседание проходило 4 августа в Кетовском районном суде Курганской области.

По словам источника, близкого к семье погибшего, родители юноши на заседании не присутствовали. «Следователь просила закрыть водителя в СИЗО на два месяца, но по ее поведению было ясно, что они настроены на домашний арест. После того, как информация о ДТП разлетелась по местным пабликам, на семью стали оказывать давление», — говорит инсайдер.

До этого URA.RU писало, что водитель Mitsubishi Lancer, которого подозревают в смертельном ДТП в селе Садовое, пытался скрыться с места аварии. Мужчину хотели задержать друзья погибшего юноши. В это время мать водителя доставала видеорегистратор из машины с целью спрятать его.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

Курганского водителя, подозреваемого в смерти пешехода в селе Садовое Кетовского района, отправили до суда под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. «Следователь выходила с ходатайством о заключении под стражу. По решению суда водитель отправлен под домашний арест», — отмечают в ведомстве. Заседание проходило 4 августа в Кетовском районном суде Курганской области. По словам источника, близкого к семье погибшего, родители юноши на заседании не присутствовали. «Следователь просила закрыть водителя в СИЗО на два месяца, но по ее поведению было ясно, что они настроены на домашний арест. После того, как информация о ДТП разлетелась по местным пабликам, на семью стали оказывать давление», — говорит инсайдер. До этого URA.RU писало, что водитель Mitsubishi Lancer, которого подозревают в смертельном ДТП в селе Садовое, пытался скрыться с места аварии. Мужчину хотели задержать друзья погибшего юноши. В это время мать водителя доставала видеорегистратор из машины с целью спрятать его.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...