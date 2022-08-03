Курганца отправили под домашний арест после смертельного ДТП

04 августа 2022 в 16:07 Размер текста - 17 +

Курганца, пытавшегося скрыться после смертельного ДТП, отправили под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганского водителя, подозреваемого в смерти пешехода в селе Садовое Кетовского района, отправили до суда под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. «Следователь выходила с ходатайством о заключении под стражу. По решению суда водитель отправлен под домашний арест», — отмечают в ведомстве. Заседание проходило 4 августа в Кетовском районном суде Курганской области. По словам источника, близкого к семье погибшего, родители юноши на заседании не присутствовали. «Следователь просила закрыть водителя в СИЗО на два месяца, но по ее поведению было ясно, что они настроены на домашний арест. После того, как информация о ДТП разлетелась по местным пабликам, на семью стали оказывать давление», — говорит инсайдер. До этого URA.RU писало, что водитель Mitsubishi Lancer, которого подозревают в смертельном ДТП в селе Садовое, пытался скрыться с места аварии. Мужчину хотели задержать друзья погибшего юноши. В это время мать водителя доставала видеорегистратор из машины с целью спрятать его.

Курганского водителя, подозреваемого в смерти пешехода в селе Садовое Кетовского района, отправили до суда под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областного УМВД. «Следователь выходила с ходатайством о заключении под стражу. По решению суда водитель отправлен под домашний арест», — отмечают в ведомстве. Заседание проходило 4 августа в Кетовском районном суде Курганской области. По словам источника, близкого к семье погибшего, родители юноши на заседании не присутствовали. «Следователь просила закрыть водителя в СИЗО на два месяца, но по ее поведению было ясно, что они настроены на домашний арест. После того, как информация о ДТП разлетелась по местным пабликам, на семью стали оказывать давление», — говорит инсайдер. До этого URA.RU писало, что водитель Mitsubishi Lancer, которого подозревают в смертельном ДТП в селе Садовое, пытался скрыться с места аварии. Мужчину хотели задержать друзья погибшего юноши. В это время мать водителя доставала видеорегистратор из машины с целью спрятать его.