Топ-менеджера челябинского оборонного завода отдали под суд

05 августа 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

С предприятия за взятки вывезли металлолом на крупную сумму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Копейский городской суд поступило уголовное дело заместителя директора оборонного завода «Пластмасс» Сергея Рябцева и трех его соучастников. Он обвиняется в получении взяток, превышении полномочий и мошенничестве, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «По версии следствия, Рябцев вместе с начальником цеха Сергеем Кузнецовым получили от двух предпринимателей взятки на общую сумму 1,75 млн рублей за то, что обеспечивали беспрепятственный вывоз металлолома с предприятия. Таким образом был похищен лом на сумму более 10 млн рублей, деньги от его реализации соучастники присвоили. Преступление в 2021 году выявили сотрудники ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области», — рассказал источник. На официальном сайте Копейского городского суда размещена информация о поступлении уголовного дела Рябцева, Кузнецова, а также обвиняемых в мошенничестве Светланы Мицуковой и Ильназа Сулейманова. Рассматривать дело будет судья Екатерина Воробьева. Дата первого заседания еще не назначена. Рябцева задержали в июле 2021 года. По решению суда он был заключен под стражу. Затем был задержан и заключен под стражу Кузнецов.

В Копейский городской суд поступило уголовное дело заместителя директора оборонного завода «Пластмасс» Сергея Рябцева и трех его соучастников. Он обвиняется в получении взяток, превышении полномочий и мошенничестве, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «По версии следствия, Рябцев вместе с начальником цеха Сергеем Кузнецовым получили от двух предпринимателей взятки на общую сумму 1,75 млн рублей за то, что обеспечивали беспрепятственный вывоз металлолома с предприятия. Таким образом был похищен лом на сумму более 10 млн рублей, деньги от его реализации соучастники присвоили. Преступление в 2021 году выявили сотрудники ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Челябинской области», — рассказал источник. На официальном сайте Копейского городского суда размещена информация о поступлении уголовного дела Рябцева, Кузнецова, а также обвиняемых в мошенничестве Светланы Мицуковой и Ильназа Сулейманова. Рассматривать дело будет судья Екатерина Воробьева. Дата первого заседания еще не назначена. Рябцева задержали в июле 2021 года. По решению суда он был заключен под стражу. Затем был задержан и заключен под стражу Кузнецов.