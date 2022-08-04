Военный эксперт: Алиев боится столкновения с Путиным

Азербайджанский лидер боится Владимира Путина из-за возможностей России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев боится прямого конфликта с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому новой войны в Нагорном Карабахе не будет. Такое мнение URA.RU высказал ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Полноценного боевого столкновения этим летом не будет, так как там находятся российские миротворцы. Этот конфликт сейчас никому не нужен. Главное — чтобы не пострадали наши миротворцы. Арбитром в этой ситуации будет Москва», — пояснил он корреспонденту агентства.

Он объяснил, что военный конфликт с РФ не нужен Азербайджану. Ведь он, помимо военных, может повлечь за собой еще и экономические проблемы.

Ранее в Кремле выразили обеспокоенность обострением военного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Сама ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике обострилась летом этого года. В последний раз оно было в 2020 году. Теперь лидер непризнанной территории Араик Арутюнян объявил частичную мобилизацию, пишет Vse42.Ru. Армения обвинила Азербайджан в применении артиллерии, дополняет Пятый канал.