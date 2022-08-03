Курганскую больницу заставили заплатить за аварию со скорой

Курганская больница выплатила ущерб после ДТП с участием скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская больница скорой медпомощи выплатит ущерб водителю иномарки после того, как он столкнулся с каретой скорой помощи на перекрестке. Информация появилась на сайте Курганского городского суда.

«Взыскать с государственного бюджетного учреждения „Курганская больница скорой медицинской помощи“ в пользу Д. в счет возмещения ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием, денежные средства», — гласит выдержка из постановления. Авария случилась в апреле 2021 года в 3-ем Заозерном микрорайоне Кургана.

ДТП произошло, когда водитель скорой помощи повернул на перекрестке налево со включенными звуковыми сигналами. При этом он врезался во встречную «Тойоту Авенсис». Ремонт иномарки впоследствии оценили в 559 тысяч рублей. Страховщики возместили владельцу 400 тысяч, а за недостающими деньгами он обратился в суд.

Изучил материалы дела, судья пришел к выводу, что водитель скорой помощи необоснованно включил экстренные звуковые сигналы при маневре, поскольку в это время не оказывалась помощь больному. При этом он посчитал, что пострадавший водитель мог вести себя с большей осторожностью при звуковом сигнале спецмашины, поэтому уменьшил его требования на 30%.

В итоге курганская БСМП выплатит истцу 111 363 рубля. Еще ответчик возместит водителю 15 966,5 рубля за нанятого эксперта, адвоката, уплату госпошлины и почтовые расходы.

Ранее URA.RU сообщало, что жители Кургана обсуждают отток специалистов из городской больницы. Этим летом БСМП Кургана собрались покинуть четыре травматолога и хирурга.