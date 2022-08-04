Терапевт Лапа: переедание фруктов и сахара ведет к кровотечениям

05 августа 2022 в 03:06 Размер текста - 17 +

Кровотечение из носа может быть вызвано избытком глюкозы Фото: Анна Майорова © URA.RU Причиной частых носовых кровотечений может быть грибковая сенсибилизация — аллергическая реакция, вызванная переизбытком глюкозы и сахара в организме и проявляющаяся сильным зудом в носу. Об этом в беседе с URA.RU рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Грибковая инфекция появляется из-за питания, на фруктах, а вернее из-за того, что на них находится. Также грибковая сенсибилизация — это когда человек ест много глюкозы, сахара, сладкого. В организме появляется огромное количество воспалительных белков, начинается аллергическая реакция. А когда воспаление поддерживается, то есть, идет постоянный источник его подпитки, то носовые кровотечения носят регулярный характер», — сказала Людмила Лапа. По словам терапевта, при грибковой сенсибилизации у человека начинается зуд по всему телу, а также в носу. «Это первый клинический симптом, который позволяет обратить на болезнь внимание. Второе, появляются зудящие корочки в носу, которые кровоточат, когда их задевают», — уточнила собеседница агентства. Кроме того, существуют еще несколько причин кровотечения из носа, отметила специалист. «Повышенное давление — это основное. Вторая причина, это внутричерепное давление. Есть еще хрупкость сосудов», — заключила врач высшей квалификации Лапа.

Причиной частых носовых кровотечений может быть грибковая сенсибилизация — аллергическая реакция, вызванная переизбытком глюкозы и сахара в организме и проявляющаяся сильным зудом в носу. Об этом в беседе с URA.RU рассказала гендиректор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой, врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа. «Грибковая инфекция появляется из-за питания, на фруктах, а вернее из-за того, что на них находится. Также грибковая сенсибилизация — это когда человек ест много глюкозы, сахара, сладкого. В организме появляется огромное количество воспалительных белков, начинается аллергическая реакция. А когда воспаление поддерживается, то есть, идет постоянный источник его подпитки, то носовые кровотечения носят регулярный характер», — сказала Людмила Лапа. По словам терапевта, при грибковой сенсибилизации у человека начинается зуд по всему телу, а также в носу. «Это первый клинический симптом, который позволяет обратить на болезнь внимание. Второе, появляются зудящие корочки в носу, которые кровоточат, когда их задевают», — уточнила собеседница агентства. Кроме того, существуют еще несколько причин кровотечения из носа, отметила специалист. «Повышенное давление — это основное. Вторая причина, это внутричерепное давление. Есть еще хрупкость сосудов», — заключила врач высшей квалификации Лапа.