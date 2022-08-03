Авиакомпания объяснила закрытие международного рейса из Перми

Рейсы из Перми в Куляб Ural Airlines планировала начать осенью
В Ural Airlines объяснили, почему отменили полетную программу из Перми в Куляб (Таджикистан). По словам представителя пресс-службы авиакомпании, данное направление оказалось невостребованным.
«Данное направление недостаточно востребовано», — сказали в пресс-службе. Ранее рейс «Пермь-Куляб» исчез с сайтов пермского аэропорта и перевозчика. Полеты изначально планировали начать осенью.
Ранее на сайте пермского аэропорта появилась информация о запуске полетов в некоторые российские города. С августа рейсы запускаются в Астрахань, Волгоград и Калининград. Также с конца июля из столицы Прикамья началась полетная программа на Алтай.
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