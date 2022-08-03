Авиакомпания объяснила закрытие международного рейса из Перми

04 августа 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Рейсы из Перми в Куляб Ural Airlines планировала начать осенью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ural Airlines объяснили, почему отменили полетную программу из Перми в Куляб (Таджикистан). По словам представителя пресс-службы авиакомпании, данное направление оказалось невостребованным. «Данное направление недостаточно востребовано», — сказали в пресс-службе. Ранее рейс «Пермь-Куляб» исчез с сайтов пермского аэропорта и перевозчика. Полеты изначально планировали начать осенью. Ранее на сайте пермского аэропорта появилась информация о запуске полетов в некоторые российские города. С августа рейсы запускаются в Астрахань, Волгоград и Калининград. Также с конца июля из столицы Прикамья началась полетная программа на Алтай.

В Ural Airlines объяснили, почему отменили полетную программу из Перми в Куляб (Таджикистан). По словам представителя пресс-службы авиакомпании, данное направление оказалось невостребованным. «Данное направление недостаточно востребовано», — сказали в пресс-службе. Ранее рейс «Пермь-Куляб» исчез с сайтов пермского аэропорта и перевозчика. Полеты изначально планировали начать осенью. Ранее на сайте пермского аэропорта появилась информация о запуске полетов в некоторые российские города. С августа рейсы запускаются в Астрахань, Волгоград и Калининград. Также с конца июля из столицы Прикамья началась полетная программа на Алтай.