03 августа 2022

Авиакомпания объяснила закрытие международного рейса из Перми

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, пустой аэропорт
Рейсы из Перми в Куляб Ural Airlines планировала начать осенью Фото:

В Ural Airlines объяснили, почему отменили полетную программу из Перми в Куляб (Таджикистан). По словам представителя пресс-службы авиакомпании, данное направление оказалось невостребованным.

«Данное направление недостаточно востребовано», — сказали в пресс-службе. Ранее рейс «Пермь-Куляб» исчез с сайтов пермского аэропорта и перевозчика. Полеты изначально планировали начать осенью.

Ранее на сайте пермского аэропорта появилась информация о запуске полетов в некоторые российские города. С августа рейсы запускаются в Астрахань, Волгоград и Калининград. Также с конца июля из столицы Прикамья началась полетная программа на Алтай.

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В Ural Airlines объяснили, почему отменили полетную программу из Перми в Куляб (Таджикистан). По словам представителя пресс-службы авиакомпании, данное направление оказалось невостребованным. «Данное направление недостаточно востребовано», — сказали в пресс-службе. Ранее рейс «Пермь-Куляб» исчез с сайтов пермского аэропорта и перевозчика. Полеты изначально планировали начать осенью. Ранее на сайте пермского аэропорта появилась информация о запуске полетов в некоторые российские города. С августа рейсы запускаются в Астрахань, Волгоград и Калининград. Также с конца июля из столицы Прикамья началась полетная программа на Алтай.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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