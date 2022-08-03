Кандидата от КПРФ на выборах в Губахе заподозрили в подкупе

Кандидат от КПРФ вручал подарки на акции в честь празднования дня ВДВ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель губахинского отделения КПРФ, кандидат в депутаты местной думы Степан Федотовских подозревается в подкупе избирателей. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он разместил пост, где рассказал об организованной акции в День ВДВ, участники которой получили подарки.

«Мы, десантники Губахи, а также присоединившиеся подростки, будущие защитники Отечества пробежали в честь этой даты 10 км и тем самым просто отдали Дань Памяти тем, кто выполнил свой Воинский Долг до конца», — пишет Федотовских. Забег был в камуфлированных штанах и тельняшках. Все участники получили памятные подарки.

Источники URA.RU в Губахе считают, что это может быть расценено как подкуп, поскольку с момента выдвижения кандидат не вправе вручать какие-бы то ни было подарки избирателям. Тем более, что на той же странице, где он разместил информацию о мероприятии в День ВДВ, чуть ранее он публиковал материал о том, что стал кандидатом.

Степан Федотовских сообщил URA.RU, что памятные подарки он вручал не от себя, а от Союза десантников России. Как ответственное лицо. А в забеге принимали участие десантники со всего Губахинского округа. Секретарь крайкома КПРФ в Пермском крае Ксения Айтакова не ответила на звонок URA.RU. В пресс-службе крайизбиркома сообщили, что на данный момент жалоб на подкуп избирателей кандидатами в ТИК не поступало

Руководитель «Губахинского союза ветеранов боевых действий и военной службы» Дмитрий Губенко пояснил URA.RU, что подобные забеги Федотовских организует третий год. А в Губахе нет отделения Союза десантников России. «Действительно, уже после этого забега, ребята-десантники предложили кандидатуру Федотовских на должность руководителя Союза десантников Губахи. Но, во-первых, это было уже после забега, а во-вторых, никаких официальных протоколов нет», — отметил Федотовских.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2021 году Степан Федотовских оказался в центре нацистского скандала. Выборы в думу Губахи пройдут в сентябре.