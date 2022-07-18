После «нацистского» скандала пермский коммунист идет в депутаты

Степан Федотовских заверяет, что не имеет отношения к скандальной выходке Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

КПРФ в Пермском крае выдвинула на выборы в Губахинскую думу первого секретаря местного отделения партии Степана Федотовских. В 2021 году Губахинское отделение КПРФ, которое возглавляет Федотовских, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в рамках кампании в заксобрание разместило коллажи с похожим на Гитлера человеком. А также также сравнила спикера госдумы Вячеслава Володина с рейхминистром Рудольфом Гессом. Информация о выдвижении Федотовских содержится в документах крайизбиркома.

«Федотовских Степан Александрович. Дата рождения — 10 июня 1992 года. Основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий — Филиал ОАО „РЖД“ Дирекция тяги СВЕРДЛОВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ТЯГИ Эксплуатационное локомотивное депо Березники, машинист тепловоза (маневровое движение). Место жительства — Пермский край, г. Губаха, пос. Углеуральский», — говорится в документе.

Степан Федотовских сообщил URA.RU, что не имеет отношения к публикации тех скандальных материалов в 2021 году. И осуждает поступок администратора группы, который и выложил эти посты. «Было разбирательство, полиция не нашла состава преступления. Но автору тех постов я сказал тогда, что так делать нельзя и надо согласовывать все со мной», — отметил Федотовских. Сегодня, 19 июля, Губахинское отделение КПРФ уже разместило коллаж с президентом РФ Владимиром Путиным и героями Евгения Леонова и Юрия Яковлева, где обыгрывается приветствие «Ку!» из фильма «Кин-дза-дза».

Ранее URA.RU сообщало, что у пермских коммунистов возникли сложности с поиском кандидатов на выборы. В партийных списках оказались люди, осужденные за тяжкие преступления. Выборы в думу Губахи пройдут в сентябре.

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