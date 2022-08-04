Минпромторг РФ запретил параллельный импорт Renault

Минпромторг запретил выборочный импорт автомобилей Renault. Документ об этом опубликован на официальном интернет-портал правовой информации.
«Важным изменением стало исключение бренда Renault из списка параллельного импорта, поскольку АО „АвтоВАЗ“ принял на себя обязательства по обеспечению гарантийного обслуживания данной марки, включая торговлю запчастями», — сообщает Минпромторг. Это связано с тем, что компания «АвтоВАЗ» потребовала предоставления гарантийного обслуживания бренда. Запрет вступил в юридическую силу 21 июля.
В Минпромторге рассказали о ситуации в отрасли машиностроения в России, — пишет RT. Также Пятый канал сообщает, что Министерство промышленности и торговли активно занимается новыми кооперационными связями для обеспечения технологическими поставками в РФ.
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