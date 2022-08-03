Пермяк провез на поезде три килограмма мефедрона из Подмосковья

04 августа 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Пермяка с наркотиками поймали на вокзале Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми осудили 37-летнего курьера, который незаконно провез синтетические наркотики в поезде из Подмосковья в Пермь. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «В суде установлено, что в феврале обвиняемый был задержан сотрудниками полиции на перроне железнодорожной станции „Пермь-2“. Выяснилось, что мужчина получил в интернете сведения о местонахождении крупной партии наркотиков, которую должен был доставить из Московской области в Пермь и сбыть наркотики в регионе», — сообщили в пресс-службе ведомства. При досмотре у курьера обнаружили почти три килограмма запрещенного вещества — мефедрона. Наркотики изъяли, а мужчину поместили под стражу. Суд признал курьера виновным по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Теперь расследуется отдельное уголовное дело в отношении его подельника. Ранее URA.RU сообщало, что пермяка поймали во время закладки наркотиков в тайник в Мотовилихинском районе. При нем было обнаружено 87 свертков с героином.

В Перми осудили 37-летнего курьера, который незаконно провез синтетические наркотики в поезде из Подмосковья в Пермь. Мужчину приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «В суде установлено, что в феврале обвиняемый был задержан сотрудниками полиции на перроне железнодорожной станции „Пермь-2“. Выяснилось, что мужчина получил в интернете сведения о местонахождении крупной партии наркотиков, которую должен был доставить из Московской области в Пермь и сбыть наркотики в регионе», — сообщили в пресс-службе ведомства. При досмотре у курьера обнаружили почти три килограмма запрещенного вещества — мефедрона. Наркотики изъяли, а мужчину поместили под стражу. Суд признал курьера виновным по статье «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), совершенный группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Его приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Теперь расследуется отдельное уголовное дело в отношении его подельника. Ранее URA.RU сообщало, что пермяка поймали во время закладки наркотиков в тайник в Мотовилихинском районе. При нем было обнаружено 87 свертков с героином.