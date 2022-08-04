Лука Цулукидзе порвал связку во время тренировки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полузащитник футбольного клуба «Урал» Лука Цулукидзе во время тренировки порвал связку, из-за чего не сможет принять участие в игре со «Спартаком» 6 августа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале клуба.

«Лука Цулукидзе перед матчем с „Краснодаром“ получил на тренировке тяжелую травму», — говорится в сообщении канала. Там подчеркнули, что спортсмен порвал связку, после чего его отправили на лечение в Италию, в специализированную клинику.

Цулукидзе восстанавливается после операции, врачи назначили ему все необходимые процедуры. Пока он находится в Риме, но уже к середине августа его планируют доставить в Екатеринбург, хотя он не сможет в ближайшее время принять участие в матче.

Игра «Урал» — «Спартак» пройдет 6 августа. В предыдущем матче «Урал» проиграл «Краснодару» 1:3.