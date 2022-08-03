Житель ХМАО заподозрил «Магнит» в торговле поддельной Pepsi. Фото

04 августа 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Мужчина купил в «Магните» шесть бутылок Pepsi, но на вкус газировка оказалась не похожей на оригинальный напиток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Нижневартовска подозревает, что на полках магазинов «Магнит» появилась поддельная Pepsi. Мужчина купил сразу шесть бутылок газировки, но все они, по его мнению, сильно отличаются по вкусу от привычного напитка. Об этом URA.RU рассказал сам покупатель. «Вчера купил в „Магните“ шесть литровых бутылок Pepsi, а на вкус она как мыло какое-то с добавлением солодки. Отчетливый вкус противной травы, никогда такого не было. Изучив этикетку понял, что изготовлен напиток в июле на заводе в Екатеринбурге, но вообще не понятно, что это за бурда», — рассказал URA.RU житель Нижневартовска Евгений Крюков. При этом покупателю удалось сравнить состав на этикетках «колы-подделки» и напитка с привычным вкусом Pepsi, бутылку от которой мужчина не успел выбросить. «В той, которая не вкусная, меньше сахара, углеводов и калорий тоже. Хотя обе изготовлены в Екатеринбурге, судя по маркировке, только с разницей в два месяца», — сообщил о своих наблюдениях покупатель. Чтобы прокомментировать ситуацию у ритейлера и производителя, URA.RU направило официальный запрос в пресс-центр «Магнита», а также в представительство PepsiCo в России. На момент публикации материала ответ на них не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска раскритиковали новый напиток от местного завода «До встречи» — «Колу НВ». По мнению покупателей, в газировке чувствуется вкус виски и жженый сахар. Сверху этикетка от Pepsi с привычным вкусом, а снизу от «колы-подделки» Фото: Евгений Крюков

Житель Нижневартовска подозревает, что на полках магазинов «Магнит» появилась поддельная Pepsi. Мужчина купил сразу шесть бутылок газировки, но все они, по его мнению, сильно отличаются по вкусу от привычного напитка. Об этом URA.RU рассказал сам покупатель. «Вчера купил в „Магните“ шесть литровых бутылок Pepsi, а на вкус она как мыло какое-то с добавлением солодки. Отчетливый вкус противной травы, никогда такого не было. Изучив этикетку понял, что изготовлен напиток в июле на заводе в Екатеринбурге, но вообще не понятно, что это за бурда», — рассказал URA.RU житель Нижневартовска Евгений Крюков. При этом покупателю удалось сравнить состав на этикетках «колы-подделки» и напитка с привычным вкусом Pepsi, бутылку от которой мужчина не успел выбросить. «В той, которая не вкусная, меньше сахара, углеводов и калорий тоже. Хотя обе изготовлены в Екатеринбурге, судя по маркировке, только с разницей в два месяца», — сообщил о своих наблюдениях покупатель. Чтобы прокомментировать ситуацию у ритейлера и производителя, URA.RU направило официальный запрос в пресс-центр «Магнита», а также в представительство PepsiCo в России. На момент публикации материала ответ на них не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Нижневартовска раскритиковали новый напиток от местного завода «До встречи» — «Колу НВ». По мнению покупателей, в газировке чувствуется вкус виски и жженый сахар.