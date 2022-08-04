Байдена возмутил приговор экс-баскетболистки УГМК Грайнер

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XXVII Чемпионат России по баскетболу среди женских команд (Премьер-лига): УГМК Екатеринбург - Динамо Курск, финал - матч №2. Екатеринбург, грайнер бриттни
Баскетболистку приговорили к 9,5 годам за контрабанду в Россию гашишного масла Фото:
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Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков

Президент США Джо Байден отреагировал на приговор экс-участницы баскетбольной команды из Екатеринбурга УГМК Бриттни Грайнер. Об этом сообщают в Белом доме.

«Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и делать все возможное, чтобы вернуть Бритни домой в целости и сохранности как можно скорее», — пояснил президент США.

Ранее суд признал виновной в контрабанде наркотиков экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту Шереметьево. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду в Россию гашишного масла.

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Президент США Джо Байден отреагировал на приговор экс-участницы баскетбольной команды из Екатеринбурга УГМК Бриттни Грайнер. Об этом сообщают в Белом доме. «Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и делать все возможное, чтобы вернуть Бритни домой в целости и сохранности как можно скорее», — пояснил президент США. Ранее суд признал виновной в контрабанде наркотиков экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту Шереметьево. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду в Россию гашишного масла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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