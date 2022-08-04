Байдена возмутил приговор экс-баскетболистки УГМК Грайнер

04 августа 2022 в 21:10 Размер текста - 17 +

Баскетболистку приговорили к 9,5 годам за контрабанду в Россию гашишного масла Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков Президент США Джо Байден отреагировал на приговор экс-участницы баскетбольной команды из Екатеринбурга УГМК Бриттни Грайнер. Об этом сообщают в Белом доме. «Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и делать все возможное, чтобы вернуть Бритни домой в целости и сохранности как можно скорее», — пояснил президент США. Ранее суд признал виновной в контрабанде наркотиков экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту Шереметьево. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду в Россию гашишного масла.

Президент США Джо Байден отреагировал на приговор экс-участницы баскетбольной команды из Екатеринбурга УГМК Бриттни Грайнер. Об этом сообщают в Белом доме. «Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и делать все возможное, чтобы вернуть Бритни домой в целости и сохранности как можно скорее», — пояснил президент США. Ранее суд признал виновной в контрабанде наркотиков экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту Шереметьево. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду в Россию гашишного масла.