Байдена возмутил приговор экс-баскетболистки УГМК Грайнер

Президент США Джо Байден отреагировал на приговор экс-участницы баскетбольной команды из Екатеринбурга УГМК Бриттни Грайнер. Об этом сообщают в Белом доме.
«Сегодня гражданка США Бриттни Грайнер получила тюремный срок. Это неприемлемо, и я призываю Россию немедленно освободить ее. Моя администрация будет продолжать неустанно работать и делать все возможное, чтобы вернуть Бритни домой в целости и сохранности как можно скорее», — пояснил президент США.
Ранее суд признал виновной в контрабанде наркотиков экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер, которую задержали в аэропорту Шереметьево. Ее приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду в Россию гашишного масла.
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