Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников приехал в Екатеринбург для обсуждения вопросов регионального предпринимательства. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
«К нам с визитом приехал министр экономического развития России Максим Решетников», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Он отметил, что уже провел с чиновником первое совещание, посвященное вопросам поддержки регионального бизнеса.
В частности, Решетников и глава региона обсудили возможность создать в Екатеринбурге «сухой порт», через который будут перемещаться грузы, перевозимые как железнодорожным транспортом, так и автомобилями. В планах Решетникова посетить несколько предприятий, расположенных в Свердловской области. Их список пока не раскрывается.
Ранее Куйвашев поставил перед чиновниками задачу сформировать группу для обсуждения строительства «сухого порта». До 1 августа первый заместитель губернатора Алексей Шмыков должен был определиться с составом профильной группы.
Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева
Фото telegram-канал Минэкономразвития РФ
Фото telegram-канал Минэкономразвития РФ
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников приехал в Екатеринбург для обсуждения вопросов регионального предпринимательства. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «К нам с визитом приехал министр экономического развития России Максим Решетников», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Он отметил, что уже провел с чиновником первое совещание, посвященное вопросам поддержки регионального бизнеса. В частности, Решетников и глава региона обсудили возможность создать в Екатеринбурге «сухой порт», через который будут перемещаться грузы, перевозимые как железнодорожным транспортом, так и автомобилями. В планах Решетникова посетить несколько предприятий, расположенных в Свердловской области. Их список пока не раскрывается. Ранее Куйвашев поставил перед чиновниками задачу сформировать группу для обсуждения строительства «сухого порта». До 1 августа первый заместитель губернатора Алексей Шмыков должен был определиться с составом профильной группы.