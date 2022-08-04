В Екатеринбург прилетел федеральный министр. Фото

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, решетников максим
Дмитрий Решетников посетит предприятия Свердловской области Фото:

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников приехал в Екатеринбург для обсуждения вопросов регионального предпринимательства. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«К нам с визитом приехал министр экономического развития России Максим Решетников», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Он отметил, что уже провел с чиновником первое совещание, посвященное вопросам поддержки регионального бизнеса.

В частности, Решетников и глава региона обсудили возможность создать в Екатеринбурге «сухой порт», через который будут перемещаться грузы, перевозимые как железнодорожным транспортом, так и автомобилями. В планах Решетникова посетить несколько предприятий, расположенных в Свердловской области. Их список пока не раскрывается.

Ранее Куйвашев поставил перед чиновниками задачу сформировать группу для обсуждения строительства «сухого порта». До 1 августа первый заместитель губернатора Алексей Шмыков должен был определиться с составом профильной группы.

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников приехал в Екатеринбург для обсуждения вопросов регионального предпринимательства. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «К нам с визитом приехал министр экономического развития России Максим Решетников», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Он отметил, что уже провел с чиновником первое совещание, посвященное вопросам поддержки регионального бизнеса. В частности, Решетников и глава региона обсудили возможность создать в Екатеринбурге «сухой порт», через который будут перемещаться грузы, перевозимые как железнодорожным транспортом, так и автомобилями. В планах Решетникова посетить несколько предприятий, расположенных в Свердловской области. Их список пока не раскрывается. Ранее Куйвашев поставил перед чиновниками задачу сформировать группу для обсуждения строительства «сухого порта». До 1 августа первый заместитель губернатора Алексей Шмыков должен был определиться с составом профильной группы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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