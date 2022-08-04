Дмитрий Решетников посетит предприятия Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников приехал в Екатеринбург для обсуждения вопросов регионального предпринимательства. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«К нам с визитом приехал министр экономического развития России Максим Решетников», — сообщил губернатор в своем telegram-канале. Он отметил, что уже провел с чиновником первое совещание, посвященное вопросам поддержки регионального бизнеса.

В частности, Решетников и глава региона обсудили возможность создать в Екатеринбурге «сухой порт», через который будут перемещаться грузы, перевозимые как железнодорожным транспортом, так и автомобилями. В планах Решетникова посетить несколько предприятий, расположенных в Свердловской области. Их список пока не раскрывается.

Ранее Куйвашев поставил перед чиновниками задачу сформировать группу для обсуждения строительства «сухого порта». До 1 августа первый заместитель губернатора Алексей Шмыков должен был определиться с составом профильной группы.

Фото: telegram-канал Евгения Куйвашева

Фото telegram-канал Минэкономразвития РФ