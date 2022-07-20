Куйвашев распорядился построить порт в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев хочет создать сухой порт в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дал поручение создать сухой порт на окраине Екатеринбурга. До 1 августа, по требованию главы региона, областные чиновники должны создать профильную рабочую группу. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информполитики региона.

«У нас есть возможность создать современный „Сухой порт“, предоставляющий возможности быстрой обработки и транспортировки железнодорожных и автомобильных грузов. Дополнительные возможности для развития порта открывает строительство федеральной трассы Москва — Казань — Екатеринбург с выходом на Тюмень и Челябинск», — заявил Куйвашев подчиненным.

Ожидается, что в рабочую группу войдут руководители органов власти, представители Свердловской железной дороги, Росреестра, Росимущества, а также крупнейших сетевых компаний. Подбирать будущих членов группы Куйвашев поручил своему первому заму Алексею Шмыкову.

По замыслу властей, будущий хаб расположится в районе аэропорта Кольцово, между Челябинским и Тюменским трактами. Впервые идею превратить Екатеринбург в главный сухой порт России Куйвашев озвучил в середине июля. Губернатор называл эту задумку своей мечтой и выразил надежду, что первые детали проекта получится презентовать уже в сентябре.

Проект «Сухой порт» — один из ключевых пунктов предвыборной программы Куйвашева. 11 сентября он участвует в выборах на новый губернаторский срок. Вместе с ним заявились еще пять кандидатов.

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