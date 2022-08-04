Максим Решетников отметил работу Куйвашева и заявил, что регион укрепляет технологическую независимость страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, прибывший 4 августа с рабочим визитом в Свердловскую область, отметил работу губернатора региона Евгения Куйвашева. Министр подчеркнул, что регион активно участвует в решении стратегических задач федерального масштаба, обозначенных президентом страны, сообщает департамент информационной политики Свердловской области в telegram-канале.

«Являясь лидером по объемам производства продукции в РФ, регион насыщает внутренний рынок. Помогает укреплять технологическую независимость страны — область входит в топ-5 лучших по числу патентов и производственных технологий», — отметил Решетников.

Помимо этого, Максим Решетников назвал зависимость Свердловской области от экспорта металлургической продукции — вызовом, который стоит перед регионом. «В числе первоочередных задач в связи с этим — наращивание внутреннего спроса на продукцию за счет развития строительства жилья и создания инфраструктуры. И решение логистических вопросов, поскольку Свердловская область имеет все шансы на то, чтобы стать крупным транзитным хабом», — подчеркнул министр.

По мнению Решетникова, регион, отвечая на санкционные вызовы, снизил ставки по займам субъектам малого и среднего предпринимательства, поддержал промышленников, фермеров и сохраняет занятость. Тем самым Свердловская область поддерживает устойчивость экономики не только за счет федеральных мер.

В ответ на это, губернатор Куйвашев подтвердил, что социально-экономическая ситуация в регионе стабильна, а ряд ключевых показателей демонстрируют устойчивую положительную динамику. «Важнейшее направление нашей работы — поддержка малого и среднего бизнеса. В регионе насчитывается почти 200 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом секторе занято более 40% жителей региона трудоспособного возраста», — отметил Евгений Куйвашев.

Также Куйвашев представил министру планы по реализации региональной программы импортозамещения и по развитию отрасли авиастроения. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбург прилетел министр экономики РФ Максим Решетников. Куйвашев отметил, что первое совещание было посвящено вопросам поддержки регионального бизнеса.