В Екатеринбурге «разыскивают» президента США Джо Байдена. Фото

05 августа 2022 в 00:02 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге появились шутливые объявления о пропаже Джо Байдена Фото: Patrick Semansky AP/TASS В Екатеринбурге «объявили в розыск» 46-го президента США Джо Байдена. Фотографией необычного объявления о пропаже, наклеенного на столбе возле здания мэрии, поделился читатель URA.RU. «Пропал дед! Вышел из овального кабинета с мешком денег для Украины и до сих пор не вернулся. 79 лет, но на вид 113 [лет]. Внешне похож на курагу или корку на локте. Здоровается с невидимыми людьми, страдает синдромом Туретта, из-за которого выкрикивает обвинения в адрес Путина. Был одет… и слава Богу!», — написано в объявлении о пропаже Байдена. Также автор листовки добавил, что президент США вышел из дома, забыв принять таблетки. Поэтому теперь он может находиться где угодно и делать что угодно. Но такое объявление — шутливое. Это реклама telegram-канала. Ранее подобные объявления появились в столице России, сообщает издание «Царьград». Ранее URA.RU писало, что в США предрекли конец президентству Байдена. Ведущий телеканала Fox News Карл Роув в ходе прямого эфира заявил, что демократы не будут выдвигать на пост главы государства человека в возрасте 82 лет, который уже еле может связать два слова. На самом деле данное объявление — реклама telegram-канала (QR-код замазан) Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбурге «объявили в розыск» 46-го президента США Джо Байдена. Фотографией необычного объявления о пропаже, наклеенного на столбе возле здания мэрии, поделился читатель URA.RU. «Пропал дед! Вышел из овального кабинета с мешком денег для Украины и до сих пор не вернулся. 79 лет, но на вид 113 [лет]. Внешне похож на курагу или корку на локте. Здоровается с невидимыми людьми, страдает синдромом Туретта, из-за которого выкрикивает обвинения в адрес Путина. Был одет… и слава Богу!», — написано в объявлении о пропаже Байдена. Также автор листовки добавил, что президент США вышел из дома, забыв принять таблетки. Поэтому теперь он может находиться где угодно и делать что угодно. Но такое объявление — шутливое. Это реклама telegram-канала. Ранее подобные объявления появились в столице России, сообщает издание «Царьград». Ранее URA.RU писало, что в США предрекли конец президентству Байдена. Ведущий телеканала Fox News Карл Роув в ходе прямого эфира заявил, что демократы не будут выдвигать на пост главы государства человека в возрасте 82 лет, который уже еле может связать два слова.