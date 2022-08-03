Коммунальная авария стала причиной отключения воды в городе ХМАО

04 августа 2022 в 23:39 Размер текста - 17 +

Для жителей был организован подвоз воды по графику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Советском (ХМАО) жители остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщается на странице администрации Советского района в соцсети «ВКонтакте». «Из-за порыва сетей по ул. Промышленная 111, произведена остановка ВОС. Ремонтные работы проводит МУП СТВК», — указано в сообщении. Для жителей был организован подвоз воды по графику. На месте работали три единицы техники. «Работы на водоводе подходят к концу. В течение часа начнется заполнение системы и будет обеспечено водоснабжение города в полном объеме», — сообщил глава Советского района Евгений Буренков на своей странице в соцсети. Он также добавил, что работы проводились на двух участках сетей. Ранее URA.RU писало, что Советский район остался без горячего водоснабжения до начала следующего отопительного сезона. Жители поделились возмущениями в соцсетях.

В Советском (ХМАО) жители остались без воды из-за коммунальной аварии. Об этом сообщается на странице администрации Советского района в соцсети «ВКонтакте». «Из-за порыва сетей по ул. Промышленная 111, произведена остановка ВОС. Ремонтные работы проводит МУП СТВК», — указано в сообщении. Для жителей был организован подвоз воды по графику. На месте работали три единицы техники. «Работы на водоводе подходят к концу. В течение часа начнется заполнение системы и будет обеспечено водоснабжение города в полном объеме», — сообщил глава Советского района Евгений Буренков на своей странице в соцсети. Он также добавил, что работы проводились на двух участках сетей. Ранее URA.RU писало, что Советский район остался без горячего водоснабжения до начала следующего отопительного сезона. Жители поделились возмущениями в соцсетях.