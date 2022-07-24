24 июля 2022
23 июля 2022

Пермские пожарные десантники показали, как борются с огнем. Видео

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Практические учения по ликвидации природного пожара. Свердловская область, село Сипавское, мчс, тушение огня, огонь, лесной пожар, учения мчс, тушение пожара, лесные пожары, возгорание, пожарник, пожарная безопасность, ликвидация пожара, Мчс россии, тушение лесных пожаров
Ликвидирован пожар был на следующий день после обнаружения Фото:

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю сняли на видео, как борются с лесными пожарами. Кадры стихии и того, как спасатели десантируются с самолета около поселка Гайны, опубликованы в группе «Моя родина — Гайны!» в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята работают. „Лесной спецназ“», — пишет автор поста.

На сайте краевого министерства природных ресурсов сообщается, что в субботу 23 июля лесной пожар был обнаружен в 3,8 км от поселка Гайны. Ликвидирован огонь был уже на следующий день. Ранее из-за жаркой и сухой погоды в регионе был введен особый противопожарный режим. Минприроды продлило запрет на пребывание в лесах до 27 июля.

URA.RU также рассказывало о пожаре на главном полигоне отходов в Перми Софроны. Огонь удалось ликвидировать через два дня.

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Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю сняли на видео, как борются с лесными пожарами. Кадры стихии и того, как спасатели десантируются с самолета около поселка Гайны, опубликованы в группе «Моя родина — Гайны!» в соцсети «ВКонтакте». «Ребята работают. „Лесной спецназ“», — пишет автор поста. На сайте краевого министерства природных ресурсов сообщается, что в субботу 23 июля лесной пожар был обнаружен в 3,8 км от поселка Гайны. Ликвидирован огонь был уже на следующий день. Ранее из-за жаркой и сухой погоды в регионе был введен особый противопожарный режим. Минприроды продлило запрет на пребывание в лесах до 27 июля. URA.RU также рассказывало о пожаре на главном полигоне отходов в Перми Софроны. Огонь удалось ликвидировать через два дня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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