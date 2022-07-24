Пермские пожарные десантники показали, как борются с огнем. Видео

25 июля 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Ликвидирован пожар был на следующий день после обнаружения Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю сняли на видео, как борются с лесными пожарами. Кадры стихии и того, как спасатели десантируются с самолета около поселка Гайны, опубликованы в группе «Моя родина — Гайны!» в соцсети «ВКонтакте». «Ребята работают. „Лесной спецназ“», — пишет автор поста. На сайте краевого министерства природных ресурсов сообщается, что в субботу 23 июля лесной пожар был обнаружен в 3,8 км от поселка Гайны. Ликвидирован огонь был уже на следующий день. Ранее из-за жаркой и сухой погоды в регионе был введен особый противопожарный режим. Минприроды продлило запрет на пребывание в лесах до 27 июля. URA.RU также рассказывало о пожаре на главном полигоне отходов в Перми Софроны. Огонь удалось ликвидировать через два дня.

Сотрудники ГУ МЧС по Пермскому краю сняли на видео, как борются с лесными пожарами. Кадры стихии и того, как спасатели десантируются с самолета около поселка Гайны, опубликованы в группе «Моя родина — Гайны!» в соцсети «ВКонтакте». «Ребята работают. „Лесной спецназ“», — пишет автор поста. На сайте краевого министерства природных ресурсов сообщается, что в субботу 23 июля лесной пожар был обнаружен в 3,8 км от поселка Гайны. Ликвидирован огонь был уже на следующий день. Ранее из-за жаркой и сухой погоды в регионе был введен особый противопожарный режим. Минприроды продлило запрет на пребывание в лесах до 27 июля. URA.RU также рассказывало о пожаре на главном полигоне отходов в Перми Софроны. Огонь удалось ликвидировать через два дня.