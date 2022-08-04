Появилось видео аварии, где пострадали свердловские дети

ДТП произошло днем 4 августа, иномарка столкнулась с автобусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сообщество «Патрульный участок» в соцсети «ВКонтакте» поделилось видео, на котором автобус столкнулся с автомобилем на улице Щербакова в Екатеринбурге. В ДТП пострадали пятеро детей, находящихся в автобусе, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. На кадрах видно, как автобус врезается в иномарку.

В ГИБДД URA.RU рассказали, что водитель автомобиля Toyota Avensis при повороте направо не занял крайнее правое положение на проезжей части и допустил столкновение с автобусом ПАЗ, который двигался в попутном направлении. Ведомство подчеркнуло, что после столкновения иномарка влетела в дорожный знак.

Столкновение автобуса с иномаркой произошло днем 4 августа. Установлено, что в аварии пострадали пятеро детей, а не четверо, как писали ранее. Водитель, находящийся за рулем иномарки, получил права восемь лет назад. Однако во время поворота он не заметил, что в зеркале заднего вида отразился автобус. ПАЗом управлял мужчина с 18-летним стажем вождения. Он пытался затормозить, но избежать столкновения не удалось.Прокуратура взяла на контроль расследование дела.