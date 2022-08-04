Северная Македония отправит Украине ненужные штурмовики Су-25

Северная Македония отправит Киеву четыре штурмовика Су-25, которые не использовались по назначению с 2004 года. Об этом сообщил портал МКД.
«Еще в июне армейские офицеры говорили о том, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. […] Ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте», — докладывается в статье.
Известно, что самолеты были закуплены у Киева властями Северной Македонии в далеком 2001 году. Скопье запросил их, когда назревал конфликт с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. После 2004 года штурмовики больше не летали.
Издание уточнило, что проверку истребителей проводили члены нацбатальона «Азов»(признан экстремистской, террористической организацией и запрещен в РФ). МО Северной Македонии не стало комментировать данную информацию, передает ФАН.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Северная Македония отправит Киеву четыре штурмовика Су-25, которые не использовались по назначению с 2004 года. Об этом сообщил портал МКД. «Еще в июне армейские офицеры говорили о том, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. […] Ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте», — докладывается в статье. Известно, что самолеты были закуплены у Киева властями Северной Македонии в далеком 2001 году. Скопье запросил их, когда назревал конфликт с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. После 2004 года штурмовики больше не летали. Издание уточнило, что проверку истребителей проводили члены нацбатальона «Азов»(признан экстремистской, террористической организацией и запрещен в РФ). МО Северной Македонии не стало комментировать данную информацию, передает ФАН.