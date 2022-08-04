Северная Македония отправит Украине ненужные штурмовики Су-25

05 августа 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Северная Македония передает Украине четыре Су-25, купленные у Киева в 2001 году Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Северная Македония отправит Киеву четыре штурмовика Су-25, которые не использовались по назначению с 2004 года. Об этом сообщил портал МКД. «Еще в июне армейские офицеры говорили о том, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. […] Ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте», — докладывается в статье. Известно, что самолеты были закуплены у Киева властями Северной Македонии в далеком 2001 году. Скопье запросил их, когда назревал конфликт с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. После 2004 года штурмовики больше не летали. Издание уточнило, что проверку истребителей проводили члены нацбатальона «Азов»(признан экстремистской, террористической организацией и запрещен в РФ). МО Северной Македонии не стало комментировать данную информацию, передает ФАН.

Северная Македония отправит Киеву четыре штурмовика Су-25, которые не использовались по назначению с 2004 года. Об этом сообщил портал МКД. «Еще в июне армейские офицеры говорили о том, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. […] Ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте», — докладывается в статье. Известно, что самолеты были закуплены у Киева властями Северной Македонии в далеком 2001 году. Скопье запросил их, когда назревал конфликт с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. После 2004 года штурмовики больше не летали. Издание уточнило, что проверку истребителей проводили члены нацбатальона «Азов»(признан экстремистской, террористической организацией и запрещен в РФ). МО Северной Македонии не стало комментировать данную информацию, передает ФАН.