04 августа 2022

Северная Македония отправит Украине ненужные штурмовики Су-25

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Клипарт depositphotos.com, американский военный самолет, военный самолет сша, истребитель, самолет f-16
Северная Македония передает Украине четыре Су-25, купленные у Киева в 2001 году Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Северная Македония отправит Киеву четыре штурмовика Су-25, которые не использовались по назначению с 2004 года. Об этом сообщил портал МКД.

«Еще в июне армейские офицеры говорили о том, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. […] Ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте», — докладывается в статье.

Известно, что самолеты были закуплены у Киева властями Северной Македонии в далеком 2001 году. Скопье запросил их, когда назревал конфликт с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. После 2004 года штурмовики больше не летали.

Издание уточнило, что проверку истребителей проводили члены нацбатальона «Азов»(признан экстремистской, террористической организацией и запрещен в РФ). МО Северной Македонии не стало комментировать данную информацию, передает ФАН.

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Северная Македония отправит Киеву четыре штурмовика Су-25, которые не использовались по назначению с 2004 года. Об этом сообщил портал МКД. «Еще в июне армейские офицеры говорили о том, что на военном аэродроме проводится осмотр и ремонт Су-25. […] Ремонт выполняли украинские военные инженеры, что указывает на планы по их доставке на Украину с целью применения на фронте», — докладывается в статье. Известно, что самолеты были закуплены у Киева властями Северной Македонии в далеком 2001 году. Скопье запросил их, когда назревал конфликт с албанскими сепаратистами из Армии национального освобождения. После 2004 года штурмовики больше не летали. Издание уточнило, что проверку истребителей проводили члены нацбатальона «Азов»(признан экстремистской, террористической организацией и запрещен в РФ). МО Северной Македонии не стало комментировать данную информацию, передает ФАН.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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