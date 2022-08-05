Захарова иронично попросила не бросать поддерживать Украину

Людям не стоит «тихонечко» оставлять Украину без поддержки. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вы заметили, как начался процесс убирания с аватаров украинских флагов, черных квадратов и поминальных свеч? Мы же все понимаем, что не от прозрения это делается. А тихонечко так, подленько они сворачивают гражданскую позицию в трубочку до лучших времен. Нет уж. Как говорил герой фильма „Родня“: „Танцевать, теща!“. Стойте там, где стояли. А не метайтесь по углам, когда киевскорежимный корабль пошел ко дну. „Я хочу видеть ваши руки“, так сказать», — написала Захарова.
С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Страны Запада осудили это решение и с первых дней выразили свою поддержку Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства отмечал, что на Украине давно выращивали националистов, пишет портал «Дни.ру».
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Людям не стоит «тихонечко» оставлять Украину без поддержки. Такое мнение в своем telegram-канале высказала представитель МИД РФ Мария Захарова. «Вы заметили, как начался процесс убирания с аватаров украинских флагов, черных квадратов и поминальных свеч? Мы же все понимаем, что не от прозрения это делается. А тихонечко так, подленько они сворачивают гражданскую позицию в трубочку до лучших времен. Нет уж. Как говорил герой фильма „Родня“: „Танцевать, теща!“. Стойте там, где стояли. А не метайтесь по углам, когда киевскорежимный корабль пошел ко дну. „Я хочу видеть ваши руки“, так сказать», — написала Захарова. С 24 февраля Россия проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Страны Запада осудили это решение и с первых дней выразили свою поддержку Украине. Президент России Владимир Путин заявлял, что задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. Глава государства отмечал, что на Украине давно выращивали националистов, пишет портал «Дни.ру».