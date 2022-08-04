04 августа 2022

Возле курганского бара девушки устроили драку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Михайлов, народный артист РСФСР. Челябинск, маникюр, рука, пигментация, витилиго
Девушки устроили драку возле бара «Егерь», их засняли на видео Фото:

Рядом с баром «Егерь» в центре Кургана женщины устроили драку, еще четыре девушки пытались разнять их. Об этом говорится в посте группы «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Женское ММА на „Егере“», — пишет автор видео без указания точной даты происшествия. «Нужно там ринг поставить. Пусть пьющие граждане на ринге в перчатках отношения выясняют, а народ смотрит и веселится», — пишет пользователь Макс Железняк в комментариях.

По данной драке URA.RU направило официальный запрос в УМВД России по Курганской области, на момент публикации ответ не поступил. Также корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, получить оперативный комментарий не удалось.

До этого URA.RU писало, что курганцы обеспокоены регулярными драками возле бара «Егерь», расположенного в центре города. Накануне произошел конфликт между двумя мужчинами. Информацию об этом URA.RU подтвердили в полиции.

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Рядом с баром «Егерь» в центре Кургана женщины устроили драку, еще четыре девушки пытались разнять их. Об этом говорится в посте группы «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте». «Женское ММА на „Егере“», — пишет автор видео без указания точной даты происшествия. «Нужно там ринг поставить. Пусть пьющие граждане на ринге в перчатках отношения выясняют, а народ смотрит и веселится», — пишет пользователь Макс Железняк в комментариях. По данной драке URA.RU направило официальный запрос в УМВД России по Курганской области, на момент публикации ответ не поступил. Также корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, получить оперативный комментарий не удалось. До этого URA.RU писало, что курганцы обеспокоены регулярными драками возле бара «Егерь», расположенного в центре города. Накануне произошел конфликт между двумя мужчинами. Информацию об этом URA.RU подтвердили в полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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