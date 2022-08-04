Девушки устроили драку возле бара «Егерь», их засняли на видео Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рядом с баром «Егерь» в центре Кургана женщины устроили драку, еще четыре девушки пытались разнять их. Об этом говорится в посте группы «Инцидент Курган» в соцсети «ВКонтакте».

«Женское ММА на „Егере“», — пишет автор видео без указания точной даты происшествия. «Нужно там ринг поставить. Пусть пьющие граждане на ринге в перчатках отношения выясняют, а народ смотрит и веселится», — пишет пользователь Макс Железняк в комментариях.

По данной драке URA.RU направило официальный запрос в УМВД России по Курганской области, на момент публикации ответ не поступил. Также корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу ведомства, получить оперативный комментарий не удалось.

До этого URA.RU писало, что курганцы обеспокоены регулярными драками возле бара «Егерь», расположенного в центре города. Накануне произошел конфликт между двумя мужчинами. Информацию об этом URA.RU подтвердили в полиции.