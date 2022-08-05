Запорожская область сделала шаг к присоединению к России

Запорожская область в ближайшее время переведет стационарные телефоны на код российской системы нумерации. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.
«Подготовка к переходу на телефонный код российской системы нумерации ведется: однозначно, помимо стабильной мобильной связи жителям нужны и стационарные телефоны. Это вопрос ближайшего времени», — сказал Рогов в беседе с ТАСС.
Большая часть Запорожской области перешла под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В регионе начали выдавать местным жителям российское гражданство, пишет RT. В сентябре в Запорожской области может пройти референдум о вхождении в состав РФ, передает «Национальная служба новостей».
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Запорожская область в ближайшее время переведет стационарные телефоны на код российской системы нумерации. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. «Подготовка к переходу на телефонный код российской системы нумерации ведется: однозначно, помимо стабильной мобильной связи жителям нужны и стационарные телефоны. Это вопрос ближайшего времени», — сказал Рогов в беседе с ТАСС. Большая часть Запорожской области перешла под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В регионе начали выдавать местным жителям российское гражданство, пишет RT. В сентябре в Запорожской области может пройти референдум о вхождении в состав РФ, передает «Национальная служба новостей».