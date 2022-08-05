Запорожская область сделала шаг к присоединению к России

Стационарные телефоны Запорожья перейдут на российский код связи Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Запорожская область в ближайшее время переведет стационарные телефоны на код российской системы нумерации. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Подготовка к переходу на телефонный код российской системы нумерации ведется: однозначно, помимо стабильной мобильной связи жителям нужны и стационарные телефоны. Это вопрос ближайшего времени», — сказал Рогов в беседе с ТАСС.

Большая часть Запорожской области перешла под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В регионе начали выдавать местным жителям российское гражданство, пишет RT. В сентябре в Запорожской области может пройти референдум о вхождении в состав РФ, передает «Национальная служба новостей».