Запорожская область сделала шаг к присоединению к России

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ГИБДД. Тюмень, дежурная часть, телефоны, гибдд, стационарный телефон
Стационарные телефоны Запорожья перейдут на российский код связи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Запорожская область в ближайшее время переведет стационарные телефоны на код российской системы нумерации. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов.

«Подготовка к переходу на телефонный код российской системы нумерации ведется: однозначно, помимо стабильной мобильной связи жителям нужны и стационарные телефоны. Это вопрос ближайшего времени», — сказал Рогов в беседе с ТАСС.

Большая часть Запорожской области перешла под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В регионе начали выдавать местным жителям российское гражданство, пишет RT. В сентябре в Запорожской области может пройти референдум о вхождении в состав РФ, передает «Национальная служба новостей».

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Запорожская область в ближайшее время переведет стационарные телефоны на код российской системы нумерации. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожья Владимир Рогов. «Подготовка к переходу на телефонный код российской системы нумерации ведется: однозначно, помимо стабильной мобильной связи жителям нужны и стационарные телефоны. Это вопрос ближайшего времени», — сказал Рогов в беседе с ТАСС. Большая часть Запорожской области перешла под контроль российских войск в ходе специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В регионе начали выдавать местным жителям российское гражданство, пишет RT. В сентябре в Запорожской области может пройти референдум о вхождении в состав РФ, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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