Объем заказов центра «Уралхиммаш» за полгода вырос почти в 2 раза

05 августа 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Объем заказов центра за первое полугодие 2022 года вырос на 69% Фото: Александр Мамаев © URA.RU Объем заказов испытательного центра уральского завода химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш» за первое полугодие 2022 года вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Как рассказали URA.RU в пресс-службе завода, за полгода выручка объем составил 14,56 млн рублей. «Объем заказов испытательного центра вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — с 8,6 млн руб. до 14,56 млн руб. План за отчетный период перевыполнен на 35%.Услугами центра воспользовались 47 организаций, в тройке крупнейших клиентов — Уральский металлургический завод, „Северсталь“ и Уралмаш НГО Холдинг», — сообщили в пресс-службе. Испытательный центр «Уралхиммаша» — один из крупнейших на Урале. Завод является производителем оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие улучшило финансовые показатели. По итогам I полугодия 2022 года предприятие увеличило выручку на 30%.

Объем заказов испытательного центра уральского завода химического машиностроения ПАО «Уралхиммаш» за первое полугодие 2022 года вырос в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Как рассказали URA.RU в пресс-службе завода, за полгода выручка объем составил 14,56 млн рублей. «Объем заказов испытательного центра вырос на 69% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — с 8,6 млн руб. до 14,56 млн руб. План за отчетный период перевыполнен на 35%.Услугами центра воспользовались 47 организаций, в тройке крупнейших клиентов — Уральский металлургический завод, „Северсталь“ и Уралмаш НГО Холдинг», — сообщили в пресс-службе. Испытательный центр «Уралхиммаша» — один из крупнейших на Урале. Завод является производителем оборудования для газоперерабатывающей, нефтяной, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие улучшило финансовые показатели. По итогам I полугодия 2022 года предприятие увеличило выручку на 30%.