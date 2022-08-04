04 августа 2022

В пермский ТРК «Семья» возвращается re:Store

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , restore, iphone 10, фирменный магазин
re:Store вернется уже в августе Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В ТРК «Семья» в Перми возобновят работу магазины re:Store и Samsung. Представители торговых точек уведомили, что заработают уже в августе.

«Представители магазинов электроники re:Store и Samsung уведомили администрацию ТРК „Семья“ о предстоящем возобновлении работы. Возобновление работы re:Store и Samsung произойдет в августе», — пишет РБК-Пермь со ссылкой на администрацию торгового центра.

Ранее оба магазина временно закрылись из-за отсутствия поставок товаров. Как ранее сообщало URA.RU, всего с весны в «Семье» закрылось 24 отдела. Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что для некоторых отраслей это даже хорошо, поскольку ведет к снижению конкуренции. Также сообщалось, что в Россию начнут завозить больше товаров в обход санкций, которые ввели страны Запада.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В ТРК «Семья» в Перми возобновят работу магазины re:Store и Samsung. Представители торговых точек уведомили, что заработают уже в августе. «Представители магазинов электроники re:Store и Samsung уведомили администрацию ТРК „Семья“ о предстоящем возобновлении работы. Возобновление работы re:Store и Samsung произойдет в августе», — пишет РБК-Пермь со ссылкой на администрацию торгового центра. Ранее оба магазина временно закрылись из-за отсутствия поставок товаров. Как ранее сообщало URA.RU, всего с весны в «Семье» закрылось 24 отдела. Иностранные компании начали покидать российский рынок после начала специальной операции на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что для некоторых отраслей это даже хорошо, поскольку ведет к снижению конкуренции. Также сообщалось, что в Россию начнут завозить больше товаров в обход санкций, которые ввели страны Запада.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...