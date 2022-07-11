В Россию начнут ввозить новые товары в обход санкций. Список

11 июля 2022 в 16:13 Размер текста - 17 +

В РФ будут ввозить больше электроники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Россию начнут завозить больше товаров в обход санкций, которые ввели страны Запада. Об этом сообщается на официальном сайте Минпромторга России. «Изменения связаны с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, брендами, прекратившими поставки в РФ и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию. Речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и LEGO», — отмечается в информации. Сообщается также, что в РФ будет поставляться косметика и парфюмерия, аккумуляторы и другая продукция. Всего с 7 по 31 мая на территорию России завезли более 130 тысяч товарных позиций. Их стоимость составила более 1,8 млрд долларов США. Из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая проводится Россией с конца февраля, страны Запада ввели жесткие санкции. Ограничения коснулись экономики, банковского сектора. Из-за этого значительная часть иностранных компаний ушла с российского рынка. Однако президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Закон официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В Россию начнут завозить больше товаров в обход санкций, которые ввели страны Запада. Об этом сообщается на официальном сайте Минпромторга России. «Изменения связаны с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, брендами, прекратившими поставки в РФ и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию. Речь идет о продукции брендов Siemens, BMW и LEGO», — отмечается в информации. Сообщается также, что в РФ будет поставляться косметика и парфюмерия, аккумуляторы и другая продукция. Всего с 7 по 31 мая на территорию России завезли более 130 тысяч товарных позиций. Их стоимость составила более 1,8 млрд долларов США. Из-за вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая проводится Россией с конца февраля, страны Запада ввели жесткие санкции. Ограничения коснулись экономики, банковского сектора. Из-за этого значительная часть иностранных компаний ушла с российского рынка. Однако президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Закон официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя.