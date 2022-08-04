Лавров озвучил главную проблему обмена экс-баскетболистки УГМК

05 августа 2022 в 11:40 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров одернул коллег из США, регулярно комментирующих переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Баскетболистку УГМК арестовали за контрабанду наркотиков Глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что публичные заявления американских политиков о переговорах с Москвой по обмену заключенными (включая экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер) не способствуют оперативному достижению договоренностей. По словам Лаврова, Россия готова обсуждать процесс только в рамках «специального канала, согласованного президентами» России и США. «Насчет осужденных в России и США — есть специальный канал, который согласован президентами. Если американцы продолжают прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные заявления, это их дело и даже, я бы сказал, их проблема. Потому что договоренности о спокойной профессиональной работе американцы зачастую не выдерживают. Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами Путиным и Байденом», — сказал Лавров. Трансляция его брифинга велась телеканалом «Россия 24». 4 августа Химкинский суд Москвы приговорил Грайнер к девяти годам колонии. В марте спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. Известно, что ранее администрация президента США передала Москве предложение об обмене Грайнер и Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, на бизнесмена Виктора Бута, который отбывает наказание в Штатах за незаконную торговлю оружием.

Глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что публичные заявления американских политиков о переговорах с Москвой по обмену заключенными (включая экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер) не способствуют оперативному достижению договоренностей. По словам Лаврова, Россия готова обсуждать процесс только в рамках «специального канала, согласованного президентами» России и США. «Насчет осужденных в России и США — есть специальный канал, который согласован президентами. Если американцы продолжают прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные заявления, это их дело и даже, я бы сказал, их проблема. Потому что договоренности о спокойной профессиональной работе американцы зачастую не выдерживают. Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами Путиным и Байденом», — сказал Лавров. Трансляция его брифинга велась телеканалом «Россия 24». 4 августа Химкинский суд Москвы приговорил Грайнер к девяти годам колонии. В марте спортсменку задержали в аэропорту Шереметьево. В ее багаже обнаружили запрещенное гашишное масло. На судебном заседании 7 июля Грайнер признала вину. Известно, что ранее администрация президента США передала Москве предложение об обмене Грайнер и Пола Уилана, осужденного в РФ за шпионаж, на бизнесмена Виктора Бута, который отбывает наказание в Штатах за незаконную торговлю оружием.