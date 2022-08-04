Суд решил судьбу баскетболистки Грайнер, перевозившей наркотики

04 августа 2022 в 20:24 Размер текста - 17 +

Бриттни Грайнер пыталась перевезти наркотики в Москву Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду в Россию гашишного масла. Об этом сообщили журналисты из зала заседания Химкинского городского суда. «Российский суд дал американке Грайнер 9 лет колонии», — передает telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Кроме этого, ее заставят выплатить штраф в миллион рублей. Девушка пыталась незаконно провезти в Москву гашишное масло, после чего была задержана. Силовики поймали спортсменку в аэропорту Шереметьево и отвезли в Химкинский городской суд. Грайнер на суде убеждала присутствующих, что при ее задержании был допущен ряд ошибок, а сама она невиновна. Однако прокуратура запросила для девушки 9,5 лет лишения свободы. Дипломаты США пытались договориться с российской стороной об обмене Грайнер на предпринимателя Виктора Бута и шпиона Пола Уилона. Представители РФ не дали однозначного ответа на этот вопрос, а уточнили, что его рассмотрение возможно только после вынесения судом приговора.

Экс-баскетболистку клуба УГМК Бриттни Грайнер приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима за контрабанду в Россию гашишного масла. Об этом сообщили журналисты из зала заседания Химкинского городского суда. «Российский суд дал американке Грайнер 9 лет колонии», — передает telegram-канал РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента. Кроме этого, ее заставят выплатить штраф в миллион рублей. Девушка пыталась незаконно провезти в Москву гашишное масло, после чего была задержана. Силовики поймали спортсменку в аэропорту Шереметьево и отвезли в Химкинский городской суд. Грайнер на суде убеждала присутствующих, что при ее задержании был допущен ряд ошибок, а сама она невиновна. Однако прокуратура запросила для девушки 9,5 лет лишения свободы. Дипломаты США пытались договориться с российской стороной об обмене Грайнер на предпринимателя Виктора Бута и шпиона Пола Уилона. Представители РФ не дали однозначного ответа на этот вопрос, а уточнили, что его рассмотрение возможно только после вынесения судом приговора.