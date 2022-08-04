Жителям ХМАО советуют не покидать дома и закрыть все окна

05 августа 2022 в 12:35 Размер текста - 17 +

Сильный дым от лесных пожаров окутал ХМАО Фото: URA.RU Жителям ХМАО спасатели рекомендуют не выходить на улицу без надобности, а также закрыть все окна и двери. Причина в сильном дыме, который накрыл города и районы из-за лесных пожаров. Предупреждение МЧС опубликовало в telegram-канале. «Необходимо минимизировать свое пребывание на улице, стараться передвигаться вне дома в часы наименьшего задымления — днем. На улице использовать маски, ткань, которую можно увлажнить. Дома держать окна плотно закрытыми. Чаще делать влажную уборку помещений, а также снизить физическую активность», — следует из сообщения ведомства. Спасатели просят обратить особое внимание на эти рекомендации пожилых людей, а также тех, у кого есть проблемы с дыхательными путями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, лишним весом и болеющих сахарным диабетом. При этом от дыма стоит оградить детей дошкольного возраста. Ранее URA.RU рассказывало, что одним из последних городов ХМАО смог от лесных пожаров накрыл Нижневартовск. Жители делились фотографиями в социальных сетях.

Жителям ХМАО спасатели рекомендуют не выходить на улицу без надобности, а также закрыть все окна и двери. Причина в сильном дыме, который накрыл города и районы из-за лесных пожаров. Предупреждение МЧС опубликовало в telegram-канале. «Необходимо минимизировать свое пребывание на улице, стараться передвигаться вне дома в часы наименьшего задымления — днем. На улице использовать маски, ткань, которую можно увлажнить. Дома держать окна плотно закрытыми. Чаще делать влажную уборку помещений, а также снизить физическую активность», — следует из сообщения ведомства. Спасатели просят обратить особое внимание на эти рекомендации пожилых людей, а также тех, у кого есть проблемы с дыхательными путями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, лишним весом и болеющих сахарным диабетом. При этом от дыма стоит оградить детей дошкольного возраста. Ранее URA.RU рассказывало, что одним из последних городов ХМАО смог от лесных пожаров накрыл Нижневартовск. Жители делились фотографиями в социальных сетях.