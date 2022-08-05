Китай проигнорировал просьбу Зеленского о встрече с Си Цзиньпином

В Китае не стали сообщать, будет ли Си Цзиньпин разговаривать с Владимиром Зеленским Фото: Официальный сайт Президента РФ

Китай не стал напрямую отвечать на желание президента Украины Владимира Зеленского провести личный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. МИД Китая в своем заявлении ограничился общими формулировками о тесных связях с Украиной.

«Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса», — сообщается на сайте МИДа КНР. При этом во внешнеполитическом ведомстве проигнорировали прямой вопрос журналиста о том, будет ли Си Цзиньпин связываться с Зеленским.

Ранее президент Украины в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил, что хочет переговорить с Си Цзиньпином. Зеленский считает, что Китай мог бы «политически и экономически» повлиять на Россию.