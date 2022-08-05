Китай проигнорировал просьбу Зеленского о встрече с Си Цзиньпином

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, кнр, китай, си цзиньпин
В Китае не стали сообщать, будет ли Си Цзиньпин разговаривать с Владимиром Зеленским Фото:

Китай не стал напрямую отвечать на желание президента Украины Владимира Зеленского провести личный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. МИД Китая в своем заявлении ограничился общими формулировками о тесных связях с Украиной.

«Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса», — сообщается на сайте МИДа КНР. При этом во внешнеполитическом ведомстве проигнорировали прямой вопрос журналиста о том, будет ли Си Цзиньпин связываться с Зеленским.

Ранее президент Украины в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил, что хочет переговорить с Си Цзиньпином. Зеленский считает, что Китай мог бы «политически и экономически» повлиять на Россию.

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Китай не стал напрямую отвечать на желание президента Украины Владимира Зеленского провести личный разговор с лидером КНР Си Цзиньпином. МИД Китая в своем заявлении ограничился общими формулировками о тесных связях с Украиной. «Китай поддерживает тесные связи с Украиной и другими сторонами украинского кризиса», — сообщается на сайте МИДа КНР. При этом во внешнеполитическом ведомстве проигнорировали прямой вопрос журналиста о том, будет ли Си Цзиньпин связываться с Зеленским. Ранее президент Украины в интервью гонконгской газете South China Morning Post заявил, что хочет переговорить с Си Цзиньпином. Зеленский считает, что Китай мог бы «политически и экономически» повлиять на Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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