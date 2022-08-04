Авария произошла на ул. Пугачева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на улице Пугачева машина въехала в частный дом. Об этом житель города сообщил в соцсетях.

«ДТП на Пугачева в Восточном. Машина въехала в дом», — написал пользователь Евгений Безгодкин в группе соцсети «ВКонтакте» «Топчик 45 Курган».

К посту горожанин прикрепил видео. На нем можно заметить кроссовер с отрытым капотом, который стоит возле дома. Также на месте находились сотрудники УГИБДД и МЧС. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU пообещали ответить по теме позже.

Ранее в Кургане на трассе «Иртыш» перевернулась пустая цистерна, которую перевозили на полуприцепе трале. Тогда в ДТП никто не пострадал.