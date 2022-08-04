04 августа 2022

В Кургане машина въехала в дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Авария произошла на ул. Пугачева Фото:

В Кургане на улице Пугачева машина въехала в частный дом. Об этом житель города сообщил в соцсетях.

«ДТП на Пугачева в Восточном. Машина въехала в дом», — написал пользователь Евгений Безгодкин в группе соцсети «ВКонтакте» «Топчик 45 Курган».

К посту горожанин прикрепил видео. На нем можно заметить кроссовер с отрытым капотом, который стоит возле дома. Также на месте находились сотрудники УГИБДД и МЧС. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU пообещали ответить по теме позже.

Ранее в Кургане на трассе «Иртыш» перевернулась пустая цистерна, которую перевозили на полуприцепе трале. Тогда в ДТП никто не пострадал.

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В Кургане на улице Пугачева машина въехала в частный дом. Об этом житель города сообщил в соцсетях. «ДТП на Пугачева в Восточном. Машина въехала в дом», — написал пользователь Евгений Безгодкин в группе соцсети «ВКонтакте» «Топчик 45 Курган». К посту горожанин прикрепил видео. На нем можно заметить кроссовер с отрытым капотом, который стоит возле дома. Также на месте находились сотрудники УГИБДД и МЧС. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU пообещали ответить по теме позже. Ранее в Кургане на трассе «Иртыш» перевернулась пустая цистерна, которую перевозили на полуприцепе трале. Тогда в ДТП никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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