Авария произошла на Омском мосту (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на Омском мосту 4 августа перевернулась автоцистерна. Об этом URA.RU сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану.

«В 13:40 водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Volvo с полуприцепом тралом, на которой перевозился груз (пустая цистерна) осуществлял движение по автодороге «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», со стороны г. Челябинска в направлении г. Омска. На 273 километре произошел обрыв цепи которая фиксировала груз и после чего цистерна упала на правую сторону дороги по ходу движения транспортного средства», — рассказали в ГИБДД.

Представители Госавтоинспекции уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Видео инцидента опубликовано в telegram-канале «Я люблю Курган».

Ранее на Омском мосту произошло смертельное ДТП. Автомобиль MAN буксировал полуприцеп, на котором находился каток. Крепление оборвалось, прицеп выехал на встречную полосу, и каток придавил автомобиль Geely MK, водитель которого скончалась на месте.