Ветераны хотят запретить рэп из-за концерта АК-47 в Ельцин Центре

Творчеством АК-47 оказались очень недовольны «Ветераны России» Фото: Елизавета Чернышова © URA.RU

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало запретить рэп в РФ и отменить концерт рэпера Вити АК-47, который должен пройти в сентябре на площадке Ельцин Центра. В песнях АК-47 слишком много мата, упоминаний наркотиков, алкоголя, курения, правонарушений и проституции. С таким заявлением выступил глава движения Ильдар Резяпов.

«Каждый их трек пропагандирует наркотики, алкоголь, курение, мелкие и крупные правонарушения, а ведь все это слушают в основном школьники до 16—17 лет. Сам исполнитель Витя АК-47 позиционирует себя, как „крутой“, „четкий“ пацан, который якобы рулит в рэпе и он в этом лучший, но на самом деле выглядит довольно смешно и жалко. Его так называемые песни ничего кроме отвращения у любого нормального человека не вызывают», — заявил Резяпов NEWS.RU .

Руководитель организации «Ветераны России» уверен, что опыт Китая может помочь России. «Достаточно иногда просто посмотреть на опыт какой-нибудь передовой страны, где еще помнят о культуре, и взять на вооружение их методы. Так, в Китае запретили татуировки и рэп на телевидении, именно такой культурный импульс нам сегодня и нужен, чтобы поле нашей тысячелетней культуры не заросло западным идеологическим сорняком — рэпом», — уверен Резяпов.

Глава общественного движения добавил, что официально обратился в адрес генпрокурора РФ Игоря Краснова, главы МВД РФ Владимира Колокольцева, руководителя СК РФ Александра Бастрыкина и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с требованием не допустить проведение «псевдомузыкального концерта».

Ранее URA.RU сообщало, что автор хита «Слышь, малыш» екатеринбургский рэпер Витя АК-47 выступит в «Center Club» — это концертная площадка в Ельцин Центре. Концерт пройдет 10 сентября в 20:00, билеты можно приобрести по цене от 1300 рублей (на танцпол) до 3500 рублей (ВИП-подиум).

Екатеринбургский Ельцин Центр на протяжении последних шести месяцев находится под жесточайшей критикой российской общественности. Среди хейтеров музея — политики, люди искусств, звезды шоу-бизнеса, религиозные деятели. Кто и почему ненавидит Ельцин Центр — читайте в материале агентства.