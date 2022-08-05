СКР: по Еленовке ударили оружием НАТО

05 августа 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

ВСУ использовали HIMARS для удара по Еленовке, считает в Следственном комитете Фото: официальный сайт Министерства обороны США новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Удар по СИЗО в Еленовке нанесли оружием НАТО, в том числе американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. «На совещании отмечено, что абсолютное большинство преступлений совершено намеренно, с целенаправленным использованием управляемого высокоточного оружия. Точность и кучность попадания ракет, а также иные обстоятельства подтверждают, что это были умышленные, спланированные действия украинской стороны с применением артиллерийского дальнобойного вооружения НАТО, в том числе реактивной системы залпового огня „Хаймарс“», — заявили в СК. Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по СИЗО возле населенного пункта Еленовка, в котором содержались пленные боевики националистических формирований Украины. В результате удара погибло не менее 50 военнопленных, 73 были ранены. В Минобороны РФ заявили, что этим ударом украинские власти попытались запугать тех, кто сдается в плен, пишет RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.

Удар по СИЗО в Еленовке нанесли оружием НАТО, в том числе американской реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета РФ. «На совещании отмечено, что абсолютное большинство преступлений совершено намеренно, с целенаправленным использованием управляемого высокоточного оружия. Точность и кучность попадания ракет, а также иные обстоятельства подтверждают, что это были умышленные, спланированные действия украинской стороны с применением артиллерийского дальнобойного вооружения НАТО, в том числе реактивной системы залпового огня „Хаймарс“», — заявили в СК. Ранее ВСУ нанесли ракетный удар по СИЗО возле населенного пункта Еленовка, в котором содержались пленные боевики националистических формирований Украины. В результате удара погибло не менее 50 военнопленных, 73 были ранены. В Минобороны РФ заявили, что этим ударом украинские власти попытались запугать тех, кто сдается в плен, пишет RT. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Соответствующий приказ 24 февраля отдал президент России Владимир Путин. Глава государства сообщил, что задача спецоперации — защитить мирных жителей Донбасса. В Минобороны РФ подчеркивали, что российская армия наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ.