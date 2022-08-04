Свердловчанин решил взорвать машину из-за 1500 рублей

05 августа 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Свердловчанин попытался устроить поджог, обидевшись на знакомого Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Работник одного из заводов Невьянска (Свердловская область) в День ВДВ попытался взорвать машину знакомого, сын которого задолжал ему 1500 рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо иномарки, вспомнил, что сын владельца машины задолжал ему 1500 рублей. Мститель открыл крышку бензобака, вставил туда бумагу, после чего ее поджог в надежде, что через несколько минут произойдет взрыв», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что взорвать машину не удалось из-за потухшего пламени. Перед поджогом свердловчанин оторвал дворники машины и несколько раз ударил по лобовому стеклу. После неудачной попытки уничтожить автомобиль, пьяный свердловчанин ушел, но его смогли найти по показаниям местных жителей. При встрече с силовиками мужчина не стал скрывать вины и во всем признался. Если в суде вина свердловчанина будет доказана, ему грозит до пяти лет колонии. Его не стали закрывать в СИЗО, а оставили на свободе под подпиской о невыезде. Ранее о поджоге своей машины сообщил URA.RU екатеринбуржец Демид Корнев. Он посчитал, что автомобиль могли уничтожить наемники-профессионалы. Полиция разбирается в инциденте. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Работник одного из заводов Невьянска (Свердловская область) в День ВДВ попытался взорвать машину знакомого, сын которого задолжал ему 1500 рублей. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо иномарки, вспомнил, что сын владельца машины задолжал ему 1500 рублей. Мститель открыл крышку бензобака, вставил туда бумагу, после чего ее поджог в надежде, что через несколько минут произойдет взрыв», — сообщил Горелых. Он подчеркнул, что взорвать машину не удалось из-за потухшего пламени. Перед поджогом свердловчанин оторвал дворники машины и несколько раз ударил по лобовому стеклу. После неудачной попытки уничтожить автомобиль, пьяный свердловчанин ушел, но его смогли найти по показаниям местных жителей. При встрече с силовиками мужчина не стал скрывать вины и во всем признался. Если в суде вина свердловчанина будет доказана, ему грозит до пяти лет колонии. Его не стали закрывать в СИЗО, а оставили на свободе под подпиской о невыезде. Ранее о поджоге своей машины сообщил URA.RU екатеринбуржец Демид Корнев. Он посчитал, что автомобиль могли уничтожить наемники-профессионалы. Полиция разбирается в инциденте.