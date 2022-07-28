Пожар начался у школы №25 в Екатеринбурге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбуржец Демид Корнев, у которого сгорела машина возле «путинской» школы №25, считает, что пожар был не случайным. Он уверен, что поджог устроили диверсанты с опытом военных действий, которых наняли влиятельные враги мужчины. Об этом Корнев рассказал журналисту URA.RU.

«Мою машину сожгли. Облили какой-то легковоспламеняющейся жидкостью, провели след к месту, где установили средство дистанционного воспламенения жидкости, и таким образом произвели поджог», — рассказал Корнев.

По его словам, предполагаемые поджигатели готовили операцию несколько дней. Якобы злоумышленники выжидали момента, когда Корнев оставит свою машину в месте, где она плохо просматривается камерами. Он допустил, что пожар мог быть связан с общественной деятельностью Корнева по разоблачению преступных, на его взгляд, организаций. По мнению мужчины, его недоброжелатели могли заказать уничтожение машины.

«Это преступления явно выполнено подготовленными людьми, обладающими навыками диверсионной деятельности. Меня до этого уже предупреждали, поступали угрозы. Очевидно, что поджог автомобиля, выполненный столь профессионально, — это последнее китайское предупреждение перед физическим устранением», — рассказал Корнев. Он отметил, что боится за свою жизнь и жизнь своих близких.

URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. «По указанному адресу была направлена следственно-оперативная группа территориального ОВД. По данному факту отделом полиции будет проведена проверка», — говорится в сообщении ведомства. Там подтвердили, что очевидец обратился в полицию ночью 27 июля.

Автомобиль, припаркованный возле считающейся «путинской» школы №25 в Екатеринбурге, загорелся около трех часов ночи. Огонь перекинулся на две стоящие рядом машины, повредив их кузовы и салоны.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU