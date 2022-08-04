В Челябинске из-за марафона перекроют дороги на Северо-Западе

05 августа 2022 в 13:34 Размер текста - 17 +

Марафон пройдет на Северо-Западе Челябинска (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 28 августа из-за легкоатлетического марафона перекроют дороги в Северо-Западной части города. Как сообщается на сайте администрации города, движение будет закрыто с 7 утра до 15 часов дня. «Провести 28 августа на площади перед Ледовой ареной „Трактор“ XV Всероссийский Челябинский марафон. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России Челябинска принять необходимые меры по охране общественного порядка во время проведения марафона, а также перекрыть дороги с 7 до 15 часов от ЛА „Трактор“ по улице Салавата Юлаева, через улицу Академика Королева, а также по улице Университетской Набережной до улицы Чайковского», — говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном сайте администрации города. В конце мая в Челябинске прошел ежегодный марафон «Забег». Тогда также были перекрыты несколько улиц на Северо-Западе. Участники могли посоревноваться на нескольких дистанциях. Для детей была организована развлекательная программа.

В Челябинске 28 августа из-за легкоатлетического марафона перекроют дороги в Северо-Западной части города. Как сообщается на сайте администрации города, движение будет закрыто с 7 утра до 15 часов дня. «Провести 28 августа на площади перед Ледовой ареной „Трактор“ XV Всероссийский Челябинский марафон. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России Челябинска принять необходимые меры по охране общественного порядка во время проведения марафона, а также перекрыть дороги с 7 до 15 часов от ЛА „Трактор“ по улице Салавата Юлаева, через улицу Академика Королева, а также по улице Университетской Набережной до улицы Чайковского», — говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном сайте администрации города. В конце мая в Челябинске прошел ежегодный марафон «Забег». Тогда также были перекрыты несколько улиц на Северо-Западе. Участники могли посоревноваться на нескольких дистанциях. Для детей была организована развлекательная программа.