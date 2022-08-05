В Кремле возмущены решением властей Эстонии о сносе памятников

В Кремле осудили решение эстонских властей о сносе советских памятников Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле осудили решение эстонских властей о сносе советских памятников. Как заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «возмутительное решение».

«Мы, конечно, считаем это возмутительным. Война с историей, причем с общей историей, и избавление от памятников тем, кто спас Европу от фашизма, — это, конечно, возмутительно. Это не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию. Но реально никаких возможностей этому воспрепятствовать нет», — отметил Песков.

Вместе с тем, по его словам, возможно, какие-то инициативы о вывозе отдельных памятников проработают российские исторические общества. «У нас много разных обществ — исторические и другие. Может быть, по этой линии будут сформулированы предложения эти памятники не уничтожать, а вывезти к нам. Такая тема имеет право на существование. Но сейчас нужно решительно осудить практику сноса памятников», — подчеркнул Песков.

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны приняло решение о немедленном сносе до 400 советских памятников. Речь идет, в том числе о «нарвском танке», так как, по мнению Каллас, он является «орудием убийства» и символизирует убийство людей на Украине.