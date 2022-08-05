В Кремле возмущены решением властей Эстонии о сносе памятников

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В Кремле осудили решение эстонских властей о сносе советских памятников Фото:

В Кремле осудили решение эстонских властей о сносе советских памятников. Как заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «возмутительное решение».

«Мы, конечно, считаем это возмутительным. Война с историей, причем с общей историей, и избавление от памятников тем, кто спас Европу от фашизма, — это, конечно, возмутительно. Это не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию. Но реально никаких возможностей этому воспрепятствовать нет», — отметил Песков.

Вместе с тем, по его словам, возможно, какие-то инициативы о вывозе отдельных памятников проработают российские исторические общества. «У нас много разных обществ — исторические и другие. Может быть, по этой линии будут сформулированы предложения эти памятники не уничтожать, а вывезти к нам. Такая тема имеет право на существование. Но сейчас нужно решительно осудить практику сноса памятников», — подчеркнул Песков.

Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны приняло решение о немедленном сносе до 400 советских памятников. Речь идет, в том числе о «нарвском танке», так как, по мнению Каллас, он является «орудием убийства» и символизирует убийство людей на Украине.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

В Кремле осудили решение эстонских властей о сносе советских памятников. Как заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это «возмутительное решение». «Мы, конечно, считаем это возмутительным. Война с историей, причем с общей историей, и избавление от памятников тем, кто спас Европу от фашизма, — это, конечно, возмутительно. Это не красит никакую нацию, в том числе не красит Эстонию. Но реально никаких возможностей этому воспрепятствовать нет», — отметил Песков. Вместе с тем, по его словам, возможно, какие-то инициативы о вывозе отдельных памятников проработают российские исторические общества. «У нас много разных обществ — исторические и другие. Может быть, по этой линии будут сформулированы предложения эти памятники не уничтожать, а вывезти к нам. Такая тема имеет право на существование. Но сейчас нужно решительно осудить практику сноса памятников», — подчеркнул Песков. Премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны приняло решение о немедленном сносе до 400 советских памятников. Речь идет, в том числе о «нарвском танке», так как, по мнению Каллас, он является «орудием убийства» и символизирует убийство людей на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...