В Пермском крае продается яхт-клуб с причалами и матросами. Фото

05 августа 2022 в 20:49 Размер текста - 17 +

Яхт-клуб, рассчитанный на 50 катеров, продается за 30 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Пермском крае выставлен на продажу яхт-клуб, рассчитанный на десятки катеров. Объект оборудован причалами, на территории круглосуточно работает бригада матросов. Актив продается на сайте «Авито». «Уникальное, редкое предложение! Продается место отдыха для себя и ведения хобби-бизнеса. Яхт-клуб, водная база, лодочная станция — это все Вороновка, или Marine Club в Новых Лядах на реке Сылва. Удобное расположение, круглогодичный доступ», — сообщается в объявлении. Уточняется, что на объекте есть двухэтажный ресторан с бильярдом, мини-гостиница на 5 номеров и баня с зоной барбекю. Для зимнего хранения лодок предусмотрен бокс. Все причалы полностью оборудованы. База принимает около 50 катеров, которые в сезон круглосуточно обслуживают матросы. Также имеется большая стоянка для автомобилей. Яхт-клуб продается за 30 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается супердача со своим лесом и озером. Цена, указанная в объявлении на «Авито» — 135 миллионов рублей. Яхт-клуб с лодочной станцией на реке Сылва продается за 30 миллионов рублей Фото: сайт «Авито»

В Пермском крае выставлен на продажу яхт-клуб, рассчитанный на десятки катеров. Объект оборудован причалами, на территории круглосуточно работает бригада матросов. Актив продается на сайте «Авито». «Уникальное, редкое предложение! Продается место отдыха для себя и ведения хобби-бизнеса. Яхт-клуб, водная база, лодочная станция — это все Вороновка, или Marine Club в Новых Лядах на реке Сылва. Удобное расположение, круглогодичный доступ», — сообщается в объявлении. Уточняется, что на объекте есть двухэтажный ресторан с бильярдом, мини-гостиница на 5 номеров и баня с зоной барбекю. Для зимнего хранения лодок предусмотрен бокс. Все причалы полностью оборудованы. База принимает около 50 катеров, которые в сезон круглосуточно обслуживают матросы. Также имеется большая стоянка для автомобилей. Яхт-клуб продается за 30 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается супердача со своим лесом и озером. Цена, указанная в объявлении на «Авито» — 135 миллионов рублей.