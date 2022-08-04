04 августа 2022

В Пермском крае продается яхт-клуб с причалами и матросами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Яхт-клуб, рассчитанный на 50 катеров, продается за 30 млн рублей Фото:

В Пермском крае выставлен на продажу яхт-клуб, рассчитанный на десятки катеров. Объект оборудован причалами, на территории круглосуточно работает бригада матросов. Актив продается на сайте «Авито».

«Уникальное, редкое предложение! Продается место отдыха для себя и ведения хобби-бизнеса. Яхт-клуб, водная база, лодочная станция — это все Вороновка, или Marine Club в Новых Лядах на реке Сылва. Удобное расположение, круглогодичный доступ», — сообщается в объявлении.

Уточняется, что на объекте есть двухэтажный ресторан с бильярдом, мини-гостиница на 5 номеров и баня с зоной барбекю. Для зимнего хранения лодок предусмотрен бокс. Все причалы полностью оборудованы. База принимает около 50 катеров, которые в сезон круглосуточно обслуживают матросы. Также имеется большая стоянка для автомобилей. Яхт-клуб продается за 30 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается супердача со своим лесом и озером. Цена, указанная в объявлении на «Авито» — 135 миллионов рублей.

Яхт-клуб с лодочной станцией на реке Сылва продается за 30 миллионов рублей
Фото:

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В Пермском крае выставлен на продажу яхт-клуб, рассчитанный на десятки катеров. Объект оборудован причалами, на территории круглосуточно работает бригада матросов. Актив продается на сайте «Авито». «Уникальное, редкое предложение! Продается место отдыха для себя и ведения хобби-бизнеса. Яхт-клуб, водная база, лодочная станция — это все Вороновка, или Marine Club в Новых Лядах на реке Сылва. Удобное расположение, круглогодичный доступ», — сообщается в объявлении. Уточняется, что на объекте есть двухэтажный ресторан с бильярдом, мини-гостиница на 5 номеров и баня с зоной барбекю. Для зимнего хранения лодок предусмотрен бокс. Все причалы полностью оборудованы. База принимает около 50 катеров, которые в сезон круглосуточно обслуживают матросы. Также имеется большая стоянка для автомобилей. Яхт-клуб продается за 30 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми продается супердача со своим лесом и озером. Цена, указанная в объявлении на «Авито» — 135 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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