Склад Ozon сгорел из-за нарушения техники безопасности

По версии эксперта, на складе неправильно хранились горючие материалы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Причиной пожара на складе маркетплейса Ozon в Подмосковье стало неправильное хранение горючих материалов. Огонь не утихал сутки, пожарные смогли потушить пламя только к утру четверга, 4 августа.

«Быстрое распространение пламени — это главный фактор того, что в огне находились материалы с высоким показателем к горючести и высокой способности к дымообразованию», — рассказал ведущий эксперт ООО «Научно-производственная компания — Фонд Пожарной Безопасности Константин Кузнецов телеканалу 360. Площадь пожара составила 20 тысяч квадратных метров, а спустя 27 минут уже 35 тысяч квадратных метров, что подтверждает слова эксперта.

Инспекторами было проведено расследование, они установили, что все системы противопожарной защиты разработаны в полном объеме в соответствии с проектом. Огонь на проверке активировала автоматическое пожаротушение. Следователи после пожара на складе Ozon завели уголовное дело. В ходе процесса рассматривается три версии возникновения пожара: короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварочных работах и неосторожное обращение с другими источниками тепла.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 3 августа сгорел склад Ozon на Новой Риге. На складе хранились миллионы различных товаров, ущерб которых оценивается в 10 миллиардов рублей.