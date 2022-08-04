В Тюмени на продажу выставили стол НКВД
Стол из народного комиссариата внутренних дел СССР выставили на продажу в Тюмени. Объявление о продаже раритета было опубликовано на платформе Авито. Продавец оценил его почти в 230 тысяч.
«Старинный стол тюменского НКВД, состояние б\у. Вещь с историей. Стоимость 222 тысячи 222 рубля», — говорится в объявлении.
В комплекте со столом идут телефон и лампа. Также продавец указал, что согласен на обмен. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили пивную кружку с фотографией и автографом Президента России Владимира Путина.
Объявление о продаже стола народного комиссариата внутренних дел СССР
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