04 августа 2022

Антиквариат тюменского НКВД продают на Авито. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Соликамск, нквд, гулаг, соликамская тюрьма, музей сталинских репрессий, допросная камера
В Тюмени на продажу выставили стол НКВД Фото:

Стол из народного комиссариата внутренних дел СССР выставили на продажу в Тюмени. Объявление о продаже раритета было опубликовано на платформе Авито. Продавец оценил его почти в 230 тысяч.

«Старинный стол тюменского НКВД, состояние б\у. Вещь с историей. Стоимость 222 тысячи 222 рубля», — говорится в объявлении.

В комплекте со столом идут телефон и лампа. Также продавец указал, что согласен на обмен. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили пивную кружку с фотографией и автографом Президента России Владимира Путина.

Объявление о продаже стола народного комиссариата внутренних дел СССР

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Стол из народного комиссариата внутренних дел СССР выставили на продажу в Тюмени. Объявление о продаже раритета было опубликовано на платформе Авито. Продавец оценил его почти в 230 тысяч. «Старинный стол тюменского НКВД, состояние б\у. Вещь с историей. Стоимость 222 тысячи 222 рубля», — говорится в объявлении. В комплекте со столом идут телефон и лампа. Также продавец указал, что согласен на обмен. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили пивную кружку с фотографией и автографом Президента России Владимира Путина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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