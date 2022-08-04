В Тюмени на продажу выставили стол НКВД Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Стол из народного комиссариата внутренних дел СССР выставили на продажу в Тюмени. Объявление о продаже раритета было опубликовано на платформе Авито. Продавец оценил его почти в 230 тысяч.

«Старинный стол тюменского НКВД, состояние б\у. Вещь с историей. Стоимость 222 тысячи 222 рубля», — говорится в объявлении.

В комплекте со столом идут телефон и лампа. Также продавец указал, что согласен на обмен. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области на продажу выставили пивную кружку с фотографией и автографом Президента России Владимира Путина.