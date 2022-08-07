Под застройку в районе Рябково снесут два аварийных дома (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на торги выставили земельный участок более 13 тысяч квадратных метров. Для комплексной застройки в районе Рябково планируют снести два аварийных дома, чтобы построить многоэтажки. Об этом говорится на сайте городской администрации.

«В границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположены многоквартирные дома по адресам: ул. Школьная, д. 14 и ул. Школьная, д. 16, подлежащие сносу. <…> Комплексное развитие территории предполагает многоэтажную жилую застройку высотой более девяти этажей, а также среднеэтажную застройку. <…> Начальная цена аукциона — 45 790 000 рублей», — говорится в документе. Проведение торгов запланировано на 9 августа. Подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет застроить данную территорию в течение семи лет.

Ранее URA.RU писало, что курганцы, чье жилье снесут под застройку, получат новые квартиры. Территорию в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова выставили на торги за 60,5 миллиона рублей. Также в центре Кургана снесут ветхие дома, чтобы застроить набережную. В новом микрорайоне Заозерного на торги выставили землю общей площадью более 100 тысяч квадратных метров для застройки высотками.