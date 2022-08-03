Курганцы, чье жилье снесут под застройку, получат новые квартиры. Скрин

04 августа 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Для комплексной застройки в центре Кургана снесут аварийный дом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана продается земельный участок в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова. В рамках комплексной застройки на данной территории планируют снести аварийное здание, а жильцов расселить в новые квартиры. Начальная цена аукциона составляет 60,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «В границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположен многоквартирный дом по адресу: ул. Невежина, д. 4, подлежащий сносу. <…> Создать либо приобрести, а также безвозмездно передать в муниципальную собственность города Кургана благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений», — говорится в документе мэрии. Площадь земельного участка составляет более 13 тысяч квадратных метров. Торги состоятся 9 августа. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана выставили на продажу пять аварийных домов, где проживают люди. Стоимость аукциона составляет 25,5 миллионов рублей. Также сообщалось, что в Кургане снесут ветхие дома, чтобы застроить набережную. Застройку оценивают в 79 миллионов рублей. В новом микрорайоне Заозерного на торги выставили земельный участок общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. На месте него планируют построить высотки. Площадь земельного участка составляет более 13 тысяч квадратных метров Скрин: администрация города Кургана В рамках комплексного развития под снос пойдет дом по адресу: ул. Невежина, д. 4 Скрин: 2GIS

В центре Кургана продается земельный участок в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова. В рамках комплексной застройки на данной территории планируют снести аварийное здание, а жильцов расселить в новые квартиры. Начальная цена аукциона составляет 60,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «В границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположен многоквартирный дом по адресу: ул. Невежина, д. 4, подлежащий сносу. <…> Создать либо приобрести, а также безвозмездно передать в муниципальную собственность города Кургана благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений», — говорится в документе мэрии. Площадь земельного участка составляет более 13 тысяч квадратных метров. Торги состоятся 9 августа. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана выставили на продажу пять аварийных домов, где проживают люди. Стоимость аукциона составляет 25,5 миллионов рублей. Также сообщалось, что в Кургане снесут ветхие дома, чтобы застроить набережную. Застройку оценивают в 79 миллионов рублей. В новом микрорайоне Заозерного на торги выставили земельный участок общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. На месте него планируют построить высотки.