В центре Кургана продается земельный участок в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова. В рамках комплексной застройки на данной территории планируют снести аварийное здание, а жильцов расселить в новые квартиры. Начальная цена аукциона составляет 60,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
«В границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположен многоквартирный дом по адресу: ул. Невежина, д. 4, подлежащий сносу. <…> Создать либо приобрести, а также безвозмездно передать в муниципальную собственность города Кургана благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений», — говорится в документе мэрии. Площадь земельного участка составляет более 13 тысяч квадратных метров. Торги состоятся 9 августа.
Площадь земельного участка составляет более 13 тысяч квадратных метров
Скрин: администрация города Кургана
В рамках комплексного развития под снос пойдет дом по адресу: ул. Невежина, д. 4
Скрин: 2GIS
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»
В центре Кургана продается земельный участок в районе улиц Кремлева, Победы, Невежина и Свердлова. В рамках комплексной застройки на данной территории планируют снести аварийное здание, а жильцов расселить в новые квартиры. Начальная цена аукциона составляет 60,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «В границах территории, подлежащей комплексному развитию, расположен многоквартирный дом по адресу: ул. Невежина, д. 4, подлежащий сносу. <…> Создать либо приобрести, а также безвозмездно передать в муниципальную собственность города Кургана благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений», — говорится в документе мэрии. Площадь земельного участка составляет более 13 тысяч квадратных метров. Торги состоятся 9 августа. Ранее URA.RU писало, что власти Кургана выставили на продажу пять аварийных домов, где проживают люди. Стоимость аукциона составляет 25,5 миллионов рублей. Также сообщалось, что в Кургане снесут ветхие дома, чтобы застроить набережную. Застройку оценивают в 79 миллионов рублей. В новом микрорайоне Заозерного на торги выставили земельный участок общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. На месте него планируют построить высотки.