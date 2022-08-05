Россия высылает дипломатов Болгарии

Россия выставляет дипломатов Болгарии Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россия выставляет дипломатов Болгарии. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

5 августа в МИД РФ объявила Чрезвычайного и Полномочного Посола Республики Болгарии РФ Атанаса Крыстина «persona nоn grata» и еще 14 человек.

«Данная мера стала ответом на ничем не мотивированное решение болгарской стороны объявить „persona nоn grata“ 70 сотрудников наших загранучреждений, ввести квоты на численность дипломатического и административно-технического персонала России в Болгарии», — уточняется в ведомстве. Также дополнили, что недружественные шаги в отношении России неприемлемы.

Ранее в Болгарии отказались от части санкций против России. Также президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске парламента и назначил временное правительство.